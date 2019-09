FIFA 20 - Downloadgröße & Details zur Demo bekannt

Offiziell erscheint FIFA 20 am 27. September für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Bereits jetzt ist bekannt, auf welche Downloadgröße ihr euch vorbereiten müsst.

Das ist aber früh: Dass wir bereits jetzt Infos zu den Werten haben, liegt am frühen aber nicht ungewöhnlichen Preload auf der Xbox One. So konnten in den vergangenen Tagen Spieler FIFA 20 bereits herunterladen und haben die Downloadgröße in den Sozialen Medien geteilt.

Downloadgröße von FIFA 20 bekannt

Laut Vorbestellern müssen wir uns auf einen ca. 43 GB großen Download einstellen. Das deckt sich auch mit den Angaben aus dem Xbox Store (43,8 GB) und dem PS Store (44 GB).

Hinweis: Bei dem Preload handelt es sich allerdings lediglich um einen frühen Build von FIFA 20. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass es zum Release noch einen Day 1-Patch geben wird.

Preload auf der PS4

Habt ihr euch FIFA 20 für die PS4 vorbestellt, könnt ihr den Preload ab dem 22. September starten. So bleibt euch auch hier ausreichend Zeit, um das Spiel vor Release auf die Festplatte zu ziehen.

Wann kommt die Demo?

Seid ihr bezüglich des Kaufs noch unentschlossen oder wollt bereits vorab ein paar Partien spielen, den neuen VOLTA-Modus testen, dann könnt ihr das erfahrungsgemäß ab Mitte September.

Nach einem Leak auf reddit zu urteilen, wird die Demo am 12. September veröffentlicht.

Folgende Mannschaften sollen spielbar sein:

FC Liverpool

Real Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Paris Saint Germain

AS Rom

Atlético Madrid

Los Angeles FC

Vissel Kobe

Club América

Interessant: In diesem Jahr könnte mit dem Podolski-Klub Vissel Kobe ein Team aus der japanischen J-League in der Demo spielbar sein. Auch gibt es mit Teams aus der MLS und der mexikanischen Liga MX deutlich mehr Abwechslung.

Volta Football in FIFA 20

Alles, was ihr jetzt wissen müsst

Sollten wir eine offizielle Meldung seitens EA zum Release der Demo bekommen, werde wir euch darüber informieren.

Werdet ihr einen Blick in die Demo werfen?