FIFA 20: Erste Tests & Metacritic-Score - Was sagen die Kritiker?

Nachdem in der letzten Woche das Embargo für die Tests zu eFootball PES 2020 gefallen ist, schießen nun die ersten Kritiker ihre Reviews zum Konkurrenten FIFA 20 ins Feld.

FIFA 20 auf Metacritic: Bislang verzeichnet Metacritic nur 8 Tests zu EA Sports jährlicher Fußballsimulation, der Meta-Score wird sich voraussichtlich also noch ändern. Aktuell fährt FIFA 20 auf Metacritic einen Durchschnittsscore von 82 Punkten ein.

Erste Review-Scores in der Übersicht

Seite Wertung Game Revolution 90/100 Multiplayer.it 88/100 Hobby Consolas 88/100 Everyeye.it 82/100 Telegraph 80/100 VG 24/7 80/100 Screen Rant 80/100 IGN 78/100

Was sagen die Kritiker?

Gelobt wird insbesondere der neue Volta-Modus. Dieser neue Street-Modus bringt den Straßenfußball zurück, bietet euch unterschiedliche Online-und Offline-Modi und ist im Vergleich zum geistigen Vorgänger FIFA Street in puncto Gameplay an das 11 vs. 11 Spielgefühl angelehnt.

VG 24/7:

"Obwohl sich das Core-Gameplay nicht merklich geändert hat, ist (FIFA 20) immer noch das beste Fußball-Spiel, und der Volta-Modus bietet eine völlig neue Art des Spielens. "

IGN:

"Volta ist eine bedeutsame Neuerung in FIFA. Obwohl der Modus nicht immer ins Schwarze trifft, spielt er sich größtenteils spaßig und bietet jede Menge neue Inhalte, darunter ein Story-Modus, der prägnanter und aufregender ist als The Journey [...]"

Wo stehen die Vorgänger auf Metacritic?

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für PS4, Xbox One, Switch und PC.