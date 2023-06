FIFA 23-Fans bekommen neuen Gratis-Modus und Frauen-WM

Sam Kerr ziert das Cover des FIFA 23-Updates.

FIFA 23-Fans sollten aufhorchen: Das Fußballspiel von EA Sports erhält schon bald ein großes Gratis-Update mit vielen neuen Inhalten. Unter anderem steht ein komplett neuer Modus an, und es dauert auch gar nicht mehr lange, bis es soweit ist.

Das Ganze dreht sich selbstverständlich um die am 20. Juli beginnende Fußball-WM der Frauen und ihr könnt sie mit allen Teams und in drei verschiedenen Modi spielen.

FIFA 23 bekommt einen komplett neuen Spielmodus und die Frauen-Fußball-WM

Darum geht's: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hält Einzug in FIFA 23. Ganze drei Modi werden als Gratis-DLC veröffentlicht und einer davon ist sogar komplett neu.

Wann geht's los? Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland beginnt am 20. Juli. Aber ein festes Datum für die Veröffentlichung des FIFA 23-Updates gibt es noch nicht. In der offiziellen EA Sports-Pressemitteilung ist lediglich von "Ende Juni" die Rede.

Das steckt drin: Eine ganze Menge. Vor allem natürlich die Fußball-WM mit allem, was dazu gehört. Das wären zum Beispiel die 32 Nationen, die sich für eine Teilnahme an der WM der Frauen qualifiziert haben.

Das sind die teilnehmenden Länder:

Neuseeland

Norwegen

Philippinen

Schweiz

Australien

Irland

Nigerien

Kanada

Spanien

Costa Rica

Sambia

Japan

England

Haiti

Dänemark

China

USA

Vietnam

Niederlande

Portugal

Frankreich

Jamaika

Brasilien

Panama

Schweden

Südafrika

Italien

Argentinien

Deutschland

Marokko

Kolumbien

Südkorea

Aber dann gibt es da auch noch die drei folgenden Modi:

Lead Your Country: Der komplett neue Modus fokussiert sich auf eine einzige Spielerin. Die könnt ihr frei wählen, es kann sich auch um einen von euch erstellten Avatar handeln. Bei jedem Match entscheidet ihr, ob ihr das ganze Team oder nur die eine Spielerin steuern wollt.

Der komplett neue Modus fokussiert sich auf eine einzige Spielerin. Die könnt ihr frei wählen, es kann sich auch um einen von euch erstellten Avatar handeln. Bei jedem Match entscheidet ihr, ob ihr das ganze Team oder nur die eine Spielerin steuern wollt. Turniermodus: Der klassische WM-Modus. Ihr wählt eine der 32 qualifizierten Nationen aus und spielt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen nach. Mit Gruppenphase, KO-Runden und allem, was sonst noch dazu gehört.

Der klassische WM-Modus. Ihr wählt eine der 32 qualifizierten Nationen aus und spielt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen nach. Mit Gruppenphase, KO-Runden und allem, was sonst noch dazu gehört. Anstoßmodus: Hier habt ihr die freie Wahl und spielt entweder lokal gegen Freund*innen oder gegen die KI. Dabei steht euch ein Spiel der Gruppenphase oder aus den KO-Runden zur Auswahl, das zwei der 32 Länder gegeneinander bestreiten.

Das gibt's sonst noch: Zusätzlich zu den 32 Ländern und drei Modi bringt das kommende FIFA 23-Update aber auch noch neue, spezifische Kommentare, spezielle Dekos für die Stadien, Zwischensequenzen, Spielpräsentationen und selbstverständlich auch die neue Trophäe, um die sich die komplette Weltmeisterschaft dreht.

Was haltet ihr davon, dass die Frauen-WM als Gratis-Update in FIFA 23 kommt? Wie klingt der neue Modus für euch?