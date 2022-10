FIFA 23 FUT - Das neue Chemie-System erklärt: So baut ihr euer perfektes Team

FIFA Ultimate Team ist der beliebteste Modus der Serie, und das wird sich auch beim diesjährigen Ableger nicht ändern. Allerdings wurde das bekannte Chemie-System, mit dem ihr die Leistungsfähigkeit eurer Spieler steigert, von EA Sports in FIFA 23 komplett geändert. Wir verraten euch, wie ihr in der neuen FUT-Saison mit eurem Team die maximale Chemie-Stufe erreicht.

So steigert ihr die Chemie eures FUT-Teams in FIFA 23

A Link of the Past: Bisher hing die Stufe der Team-Chemie immer von den sogenannten Links ab. Indem ihr Spieler derselben Nationalität, Liga oder Verein aufgestellt habt, konntet ihr das Zusammenspiel der Mannschaft verbessern. Dafür mussten die Kicker allerdings direkt nebeneinander spielen. Die Chemie eines Außenverteidigers wurde also beispielsweise nur durch den vor ihm positionierten Flügelspieler, einen Sechser oder den neben ihm spielenden Innenverteidiger gesteigert.

So sah das Chemie-System noch in FIFA 22 aus:

Das bisherige Dreiecks-System ist natürlich nicht besonders realistisch, denn Spieler können auch eine gute Verbindung haben, wenn sie an anderen Enden des Spielfelds unterwegs sind. Das dachte sich offenbar auch EA und integrierte in FIFA 23 eine der größten FUT-Revolutionen seit langer Zeit.

Das ist in FIFA 23 jetzt neu: Die Position einer Karte spielt bei FIFA 23 nur noch insofern eine Rolle, als dass ein Spieler auf seiner Stammposition oder einer von bis zu drei Alternativpositionen spielen muss, um überhaupt Chemie aufbauen zu können. Tut er das nicht, beträgt das Chemie-Level immer null. Das gute dabei ist, dass dies keine negativen Auswirkungen auf die Stats der Karte hat, sie erhält lediglich keinen Bonus.

Hier ist der offizielle FUT-Trailer von EA, der die Neuerungen näher beleuchtet:

So erreicht ihr eine perfekte Team-Chemie

In FIFA 23 ist es also egal, welche Fußballer nebeneinander spielen. Wichtig ist nur, welche Spieler in einer Mannschaft (der Startelf) stehen. Jede Karte hat drei Rauten in der linken unteren Ecke, die für ihre Chemie-Stufe stehen.

Aktiviert werden diese weiterhin, wenn sich andere Spieler derselben Nationalität, Liga oder Verein im Team befinden (ideal sind natürlich Kombinationen, also zum Beispiel Spieler derselben Nation und Liga). Die maximale Team-Chemie liegt entsprechend bei 33 statt der bisherigen 100, wobei in FIFA 23 ohnehin jede Karte ihre eigenes Chemie-Level besitzt.

Diese Aspekte steigern das Chemie-Level einer Karte:

2 Spieler eines Vereins oder einer Nation bringen den jeweiligen Karten +1 Chemie

3 Spieler einer Liga bringen +1 Chemie

4 Spieler eines Vereins bringen +2 Chemie

5 Spieler einer Nation oder Liga bringen +2 Chemie

7 Spieler eines Vereins bringen +3 Chemie

8 Spieler einer Nation oder Liga bringen +3 Chemie

Icons, Helden und Manager: Auch in FIFA 23 gibt es wieder Spezialfälle. Icons und Heroes haben immer das höchste Chemie-Level, solange sie auf ihrer angestammten Position auflaufen. Icons zählen zudem doppelt für ihre Nation (haben aber keine Liga), und Helden-Karten zählen doppelt für ihre Liga. Zu guter Letzt gibt es natürlich wieder Trainer, die sowohl für ihre Nation als auch für ihre Liga zählen.

Was bringt eine gute Chemie überhaupt? Habt ihr ein funktionierendes Team aufgebaut, erhaltet ihr einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Dank der Chemistry Styles, die ihr vielleicht schon aus älteren Teilen der Serie kennt, winken euren Karten höhere Werte, die von der jeweiligen Chemie-Stufe abhängig sind.

Wie gefällt euch das neue Chemie-System in FIFA 23 im Vergleich zum Vorgänger?