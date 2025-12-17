FIFA ist zurück: Neuer Entwickler für die Lizenz ist bekannt, Spiel wird ein Netflix-exklusives Mobile-Game

Zwei große Namen machen gemeinsame Sachen: Das nächste Spiel mit der Lizenz des Weltfußballvberbands kommt exklusiv bei Netflix.

Der Name "FIFA" war über zwei Jahrzehnte lang eng mit der gleichnamigen Fußballreihe von EA Sports verbunden. Im Jahr 2022 endete die Partnerschaft zwischen dem Weltfußballverband und dem Videospielriesen. Seither heißt EAs Fußballserie "EA Sports FC", Infos zu neuen FIFA-Ablegern gab es hingegen nicht – obwohl die bereits vollmundig angekündigt worden waren.

Jetzt gibt es etwas mehr Licht im Infodunkel. Denn wie offiziell bekannt gegeben wurde, wird der nächste FIFA-Titel in Kooperation mit Netflix entstehen und exklusiv über die entsprechende App verfügbar sein. Das Spiel erscheint im Sommer 2026 ausschließlich für iOS- und Android-Geräte, zuständiger Entwickler ist Delphi Interactive.

Delphi Interactive? Das Unternehmen existiert erst seit 2020 und arbeitet vornehmlich mit großen IP-Inhabern und externen Studios zusammen. Das FIFA-Spiel ist erst das zweite Projekt von Delphi. Und auch das erste hat einen großen Namen: 007 First Light, bei dem Delphi Hauptentwickler iO Interactive unterstützt und zu dem ihr unten einen Trailer sehen könnt.

Noch keine konkreten Infos zu Inhalten und Titel

Das war es dann auch mit Infos zum neuen FIFA-Spiel. Weder wurde auf konkrete Spielinhalte oder Features eingegangen, noch ein finaler Name für den Titel genannt.

Stattdessen zitiert die offizielle Pressemitteilung FIFA-Präsident Gianni Infantino, der sagt:

"Diese bedeutende Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement der FIFA für Innovationen im Bereich der Fußballspiele, die Milliarden von Fußballfans aller Altersgruppen auf der ganzen Welt erreichen sollen und die reine Vorstellung von Simulationsspielen neu definieren werden. Unser neu konzipiertes Spiel markiert den Beginn einer neuen Ära des digitalen Fußballs. Es wird für Netflix-Mitglieder kostenlos verfügbar sein und ist ein großer historischer Schritt für die FIFA."

Infantino war es auch, der im März 2023 das neue FIFA-Spiel als "das beste neue egame" anpries und "baldige Neuigkeiten" versprach. Die haben sich jetzt ganz offensichtlich etwas länger Zeit gelassen.

In der Zwischenzeit hatte sich das hartnäckige Gerücht gehalten, 2K habe den Zuschlag für ein neues FIFA-Spiel bekommen. Ob Delphi zukünftig alleiniger FIFA-Entwickler sein wird oder 2K in irgendeiner Form partizipiert lässt die Pressemitteilung – wie so vieles – offen.

Und jetzt seid natürlich ihr gefragt: Was sagt ihr zu der Bekanntgabe? Habt ihr Hoffnung, dass das nächste FIFA ein gutes Fußballspiel wird?