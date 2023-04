Final Fantasy 16-Grafik hat sich seit der Ankündigung ziemlich verbessert und hier ist der Beweis

Final Fantasy 16 wurde im September 2020 angekündigt.

Wenn Final Fantasy 16 im Sommer erscheint, sind seit der Ankündigung des Rollenspiels von Square Enix knapp drei Jahre vergangen. Seitdem wurde kräftig am Titel geschraubt und ein Bereich, in dem man die Verbesserungen deutlich sehen kann, ist wenig überraschend die Grafik.

Twitter-Nutzer LegionzGaming hat sich die Mühe gemacht, die optischen Verbesserungen des Titels genau zu dokumentieren und dafür zahlreiche Szenen aus dem Ankündigungstrailer mit aktuellem Material verglichen und gegenübergestellt.

Bildvergleich zeigt Grafiksprung sehr anschaulich

Und bei diesem Bildvergleich gibt es stellenweise ziemlich signifikante Unterschiede. Aber seht selbst:

Klar zu erkennen: Die Bereiche, in denen die Optik von Final Fantasy 16 besonders große Sprünge gemacht hat, sind die Beleuchtung von Objekten und Personen, der Detailreichtum der Umgebung sowie die Plastizität von Objekten. Insbesondere die Beleuchtung wirkt auf den älteren Bildern deutlich flacher, blasser und unglaubwürdiger, hier hat Square noch einmal eine ganze Menge herausgeholt.

Natürlich ist es keine wirkliche Überraschung, dass sich die grafische Qualität über die Zeit verbessert hat, allerdings gab es in der Vergangenheit bei dem ein oder anderen Titel auch "Downgrade"-Diskussionen, bei denen sich über optische Verschlechterung beklagt wurde.

Dieser Kelch scheint an Final Fantasy 16 zumindest Stand jetzt vorüber zu gehen, auch wenn wir natürlich das fertige Spiel und dessen Performance erst einmal abwarten müssen.

Final Fantasy 16 im Trailer:

25:19 Final Fantasy 16 - Knapp 25 Minuten neues Gameplay von der State of Play - Knapp 25 Minuten neues Gameplay von der State of Play

Das müsst ihr über Final Fantasy 16 wissen:

Im Gegensatz zu anderen, jüngeren Ablegern der berühmten RPG-Reihe wird FF16 wieder auf ein High Fantasy-Setting setzen, also mit Königreichen, Prinzen, Kristallen und Co. Schauplatz ist das in sechs Reiche unterteilte Land Valisthea und zu den bereits bekannten Charakteren zählen unter anderem Clive Rosfield und Jill Warrick.

Generell soll sich FF16 ziemlich Action-orientiert spielen, was sich unter anderem im Kampfsystem niederschlägt. Eine Open World gibt es in Final Fantasy 16 daher nicht, dafür aber optisch schon jetzt imposante Kämpfe mit und gegen die gigantischen Esper-Beschwörungen.

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni zunächst exklusiv für die PlayStation 5.

Wie gefällt euch das Grafik-Upgrade von Final Fantasy 16?