Final Fantasy 16-Director erklärt, dass der Begriff 'JRPG' diskriminierend ist

Final Fantasy soll dem Director zufolge lieber nicht als JRPG bezeichnet werden.

Final Fantasy 16 erscheint noch dieses Jahr und es gibt eine ganze Ladung neuer Previews – wir durften den Titel auch endlich anspielen. Im Zuge eines ganz bestimmten Interviews kam es zu einem höchst interessanten Austausch über den Begriff "JRPG". Der wird von Final Fantasy 16-Director Naoki Yoshida nämlich komplett abgelehnt. Viele empfinden ihn offenbar auch als diskriminierend.

Final Fantasy 16 ist kein JRPG, sondern einfach nur ein RPG, sagt Director

Darum geht's: In einem Interview zu Final Fantasy 16 mit YouTuber Skill Up ging es um eine Aussage, dass sich Action-Spiele weiterentwickelt hätten und zu einer Art allgegenwärtiger Norm geworden seien. Auf die Frage hin, ob das bei JRPGs anders wäre, ging es erst einmal um den Genre-Begriff im Allgemeinen.

Team will einfach RPGs machen: Der Übersetzer Koji Fox erklärt, das Entwicklungsteam hinter Final Fantasy 16 beabsichtige nicht, speziell JRPGs zu machen, sondern einfach nur RPGs. Die Final Fantasy-Reihe gehöre zu dem breiter gefassten Genre.

Keine Selbstbezeichnung: Der Term JRPG werde laut Naoki Yoshida in der Regel nicht von Spiele-Entwickler*innen oder Medienschaffenden aus Japan benutzt. Stattdessen sei der Begriff eine Erfindung des Westens, der vor allem zur Abgrenzung und der Markierung des Anders-Seins genutzt wurde.

Insbesondere in der Vergangenheit sei diese Fremdbezeichnung in erster Linie negativ konnotiert gewesen und abwertend benutzt worden. Darum reagieren einige Entwickler*innen aus Japan nach wie vor geradezu allergisch auf den Begriff JRPG. Sie empfinden ihn als diskriminierend.

"Es hängt davon ab, wenn man fragt, aber es gab eine Zeit vor 15 Jahren, als dieser Begriff zuerst aufgetaucht ist und wir als Entwickler*innen ihn zum ersten Mal gehört haben, da war es ein diskriminierender Begriff. Wir wollten ein RPG machen, aber so ausgegrenzt zu werden, das hat sich diskriminierend angefühlt." (Quelle: Skill Up auf YouTube)

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird die Aussage noch ein bisschen relativiert. Mittlerweile habe der Begriff eine Wandlung durchgemacht und werde positiver benutzt. Aber nichtsdestotrotz könne die Genre-Bezeichnung bei vielen Entwickler*innen in Japan immer noch sehr unangenehme Gefühle auslösen.

Hier seht ihr unsere GamePro-Preview zu Final Fantasy 16 im Video:

9:37 Wir haben endlich Final Fantasy 16 gespielt: Hier trifft Mittelalter auf Godzilla!

Wann kommt Final Fantasy 16? Es dauert nun gar nicht mehr so lange. Am 22. Juni ist es soweit. Dann soll das RPG für die PS5 erscheinen. Ihr müsst euch also nur noch wenige Monate gedulden. Bis es soweit ist, könnt ihr euch die Wartezeit mit unserer oben verlinkten Vorschau versüßen.

Was sagt ihr zum Begriff JRPG? Hättet ihr gedacht, dass er so negativ in Japan ankommt?