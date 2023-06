Mein größtes Final Fantasy 16-Problem ist der Motion Blur - denn davon wird mir speiübel

Motion Blur lässt sich aktuell in Final Fantasy 16 nicht deaktivieren und das ist ein Problem.

Ich hab euch ja bereits erzählt, dass mir Final Fantasy 16 bislang richtig, richtig gut gefällt und das vorweg: Auch drei Stunden über den Demo-Abschnitt hinaus bin ich vom Kampfsystem über die düstere Story bis hin zum Esper-Bombast großer (!) Fan des Actionspiels. Auch von der Optik des PS5-zeitexklusiven Spiels bin ich abseits manch leicht altbackener Gesichtsanimation bislang sehr angetan.

Und gerade deshalb ist es so schade, dass sich Square Enix zum Release einen ordentlichen technischen Schnitzer erlaubt: Denn das nicht deaktivierbare Motion Blur bereitet mir wortwörtlich Kopfschmerzen und führt auf Dauer zu Motion Sickness.

Motion Blur ist aktuell ein massives Problem

Final Fantasy 16 lässt mir aktuell die Wahl zwischen einem Qualitätsmodus (30 fps) und einem Performancemodus (60 fps) – und keiner der beiden Modi wird nach aktuellem Stand dem Spiel gerecht.

Im Qualitätsmodus nehme ich den Effekt der Bewegungsunschärfe so stark war, dass für mich das komplette Bild, speziell rund um Clive, verschwommen wirkt und mir bereits nach wenigen Sekunden speiübel wird. Zunächst hoffte ich, dass das Problem einzig in der Demo auftaucht, doch auch im finalen Build spüre ich keinen Unterschied.

Zur Veranschaulichung haben wir die Kamera im Spiel stark gedreht, damit der Motion Blur-Effekt sichtbar wird.

Da sich Motion Blur aktuell in den Einstellungen nicht deaktivieren lässt, ist meine einzige spielbare Option daher der Performancemodus, der in einem Actionspiel aufgrund der 60 fps generell meine erste Wahl wäre. Wäre, wohlgemerkt. Auch der Leistungsmodus läuft aktuell nämlich alles andere als rund.

Im Kampfgeschehen, speziell aber in Städten oder Gebieten, in denen sich mehrere NPCs tummeln, bricht die Bildrate spürbar ein. Nicht gravierend und weit ab von "ist unspielbar", aber gerade da Final Fantasy 16 ein so hübsches und generell technisch größtenteils so rundes Spiel ist, fällt es mir daher umso stärker auf. Etwas weniger fällt mir hier zumindest der Motion Blur-Effekt auf, da die Unschärfe im Performancemodus aufgrund des zeitlichen Versatzes bei 60 fps deutlich geringer ist.

Wollt ihr mehr über den technischen Zustand wissen, hier entlang:

Hilfe naht... und das besser heute als morgen

Das Gute ist, dass Square Enix das Motion Blur-Problem bereits erkannt und einen Patch in Aussicht gestellt hat, mit dem wir den Grafikeffekt ein- und ausschalten können. Die Frage ist aktuell nur, wann das dringend notwendige Update erscheint.

Es bleibt daher nur zu hoffen, dass sowohl die Framerate-Probleme als auch das Problem mit der Bewegungsunschärfe schnellstmöglich gefixt werden. Denn das sei nochmal gesagt, FF16 ist aktuell für mich und sicher auch viele von euch ansonsten eine absolute Wucht!

Wie ergeht es euch mit Motion Blur und der Bildrate in Final Fantasy 16?