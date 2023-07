Habt ihr die Nebenmissionen in FF16 gespielt?

Die Nebenmissionen in Square Enix' neuestem RPG Final Fantasy 16 mussten schon einiges an Kritik einstecken, besonders wenn es um das Gameplay geht. Nicht umsonst wurden die Aufgaben von vielen liebevoll mit dem Essenslieferdienst Uber Eats verglichen. Weil so mancher Fan hier vermutlich schon früh abgesprungen ist, haben Spieler*innen es jetzt auf sich genommen, eine Lanze für die späteren Nebenmissionen des Spiels zu brechen.

Final Fantasy 16 bekommt 'phänomenale' Nebengeschichten

Auf Reddit haben Fans sich trotz einiger Kritikpunkte am Gameplay für die über 70 Nebenmissionen ausgesprochen. Sie bieten sogar einige der besten Momente des Spiels, wie der Thread-Ersteller erklärt:

Ich habe jede Nebenmission des Spiels für Platin gespielt und ja - auch wenn die Struktur etwas MMO-artig ist - sie sind es absolut wert für die Geschichten, die sie erzählen und die Lore, die sie Charakteren und Orten geben. Einige von ihnen hatten die herzlichsten Momente des ganzen Spiels und besonders gen Ende kommen viele frühere Nebenmissionen wieder hoch und alles fügt sich zusammen.

Der Fan empfiehlt anderen, sich nicht von den frühen Nebenmissionen in Final Fantasy 16 abschrecken zu lassen und stattdessen dranzubleiben. Andere Spieler*innen stimmen in den Kommentaren zu und nennen ihre eigenen liebsten Quests.

Hier werden besonders viele der Missionen im letzten Drittel des Spiels genannt, die sich etwa um Charaktere wie Otto drehen und ihnen mehr Tiefe geben. "Ich hab das Gefühl, als hätten diese Quests Teil der Hauptmissionen sein sollen.", erklärt ein Fan.

"Es macht mich traurig, dass Leute [diese Momente] verpasst haben, wenn sie keine Nebenmissionen machen.", pflichtet auch ein anderer bei.

Kritik an den Nebenmissionen bleibt

Trotz vieler Fürsprecher*innen gibt es aber auch weiterhin Kritik an den Nebenmissionen. Neben dem MMO-artigen Gameplay beschweren sich auch viele Fans im Thread über fehlende Belohnungen für den Abschluss oder die viel zu langen Dialoge der NPCs. Manchen fehlt dadurch einfach die Motivation, sich zu den lohnenswerten Geschichten durchzuarbeiten.

Seid ihr bislang bei den Nebenmissionen in Final Fantasy 16 drangeblieben oder schließt ihr nur ausgewählte Quests ab?