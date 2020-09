Final Fantasy 16 ist echt & erscheint erst einmal nur für PS5

Final Fantasy ist eine der Reihen, die für viele fest mit Sony und der PlayStation verankert ist. In den letzten Jahren hat sich Square Enix mit dem RPG aber weiteren Plattformen geöffnet. Im Rahmen des PlayStation 5 Showcase wurde jetzt jedoch der neueste Hauptteil angekündigt und erscheint erst einmal zeitexklusiv nur für die PS5.

Final Fantasy 16 zeitweise exklusiv auf PS5

Schon länger gingen die Gerüchte herum, dass Sony einen großen Exklusivdeal mit Square Enix beschlossen hatte. Das hat sich jetzt auch bewahrheitet, weshalb Final Fantasy 16 zunächst erst einmal auf Zeit für die PS5 exklusiv sein wird. Danach soll es auch noch für den PC kommen.

Bisher wissen wir noch nicht viel zu Final Fantasy 16. Der neue Hauptteil soll ein neues Kapitel der Reihe werden. Es gibt bisher nur einen Satz, der die Story ein wenig beschreibt:

"Die Legende der Kristalle hat lange genug unsere Geschichte bestimmt..."

Es scheint also in eine deutlich düstere Richtung zu gehen. Das zeigte auch schon eine blutige Szene im Trailer. Weitere Informationen zur Story und dem Spiel selbst, wurden aber nicht bekannt gegeben.

Wann erscheint Final Fantasy 16? Dazu hat Square Enix noch nichts bekannt gegeben. Jedoch können wir davon ausgehen, dass es noch eine Weile dauert. Hauptteile der Reihe sind dafür berüchtigt, länger in der Entwicklung zu brauchen, als zunächst geplant. Bereits Final Fantasy 15 hatte eine sehr lange Geschichte hinter sich und wurde mehrfach neugestartet sowie öfters verschoben.

Den ersten Trailer zu Final Fantasy 16 findet ihr hier:

Hinweis zum Trailer: Der Trailer wurde nicht auf einer PS5 gecaptured. Viel mehr handelte es sich dabei um die PC-Version, die auf dem Niveau der PS5-Version sein soll.

Weitere Infos vom PS5-Event

Weitere Infos vom PS5-Event findet ihr in Kürze hier auf GamePro.de in einer ausführlichen Zusammenfassung.

Was haltet ihr von Sonys Exklusivstrategie bei Final Fantasy 16 und was denkt ihr, wie lange das Spiel noch in der Entwicklung brauchen wird?