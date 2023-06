Final Fantasy 16: Diese 9 Tipps solltet ihr vor dem Spielstart unbedingt wissen

Diese Tipps und Tricks solltet ihr in FF16 unbedingt beachten.

Final Fantasy 16 hat einige Änderungen im Vergleich zu klassischen Serienteilen im Gepäck, allen voran das Echtzeitkampfsystem. Um, euch den Einstieg ins Spiel möglichst einfach zu gestalten, haben wir die wichtigsten Tipps hier für euch zusammengestellt:

1. Probiert alle Esperfähigkeiten aus

Im Verlauf des Spiels bekommt Clive jede Menge Esper-Fähigkeiten. Vermutlich habt ihr schnell einige Favoriten zusammengestellt, aber probiert neue Fertigkeiten unbedingt aus. Nicht nur könnt ihr damit oft neue Kombos erschaffen, es kostet euch auch nichts – ausgegebene Fertigkeitenpunkte könnt ihr nämlich jederzeit zurückerstatten lassen.

2. Lest die Fertigkeitenbeschreibungen

Im Fertigkeiten-Tab im Menü bekommt ihr für alle Esperfähigkeiten standardmäßig nur die Kurzbeschreibung. Mit der Dreieck-Taste könnt ihr dann noch eine ausführliche Beschreibung sehen. Und die ist durchaus wichtig, hier erfahrt ihr nämlich nicht nur Upgrade-Infos und zusätzliche Effekte, sondern auch welche Kombos es mit den Fähigkeiten gibt.

3. Fertigkeiten meistern lohnt sich

Ihr könnt Esperfertigkeiten aufbessern, um etwa ihre Wirkung zu erhöhen. Meister ihr sie aber, gibt es noch einen zusätzlichen Effekt. Die Fähigkeiten sind jetzt nämlich nicht mehr an ihre ursprüngliche Esper gebunden, sondern können an jede ausgerüstete Esper geknüpft werden.

Im "Ausrüstung & Esper"-Tab könnt ihr für jede Esper zwei aktive Fertigkeiten auswählen. Dabei erscheinen in der Liste auch alle gemeisterten Fähigkeiten. So könnt ihr etwa eine von Garudas Fertigkeiten durch eine gemeisterte Phönix-Fähigkeit ersetzen.

4. Schließt Nebenmissionen mit dem Plus ab

FF16 bietet über 70 Nebenmissionen, die spielerisch nicht immer interessant sind. Einige Missionen solltet ihr aber keinesfalls links liegen lassen. Während optionale Inhalte normalerweise mit einem "!" markiert sind, gibt es einige Nebenaufgaben mit einem "+"-Zeichen. Schließt sie unbedingt ab, denn sie schalten neue Funktionen frei!

Damit bekommt ihr nicht nur das Chocobo-Reiten und mehr Heiltränke, auch die beste Waffe des Spiels versteckt sich hinter einer solchen Missionsreihe.

5. Nutzt die Hilfsaccessoires

Bei der Ausrüstung habt ihr insgesamt fünf Hilfsaccessoires, die ihr in eure drei Accessoireslots verteilen könnt. Im Story-Modus sind einige davon standardmäßig angelegt, ihr könnt sie aber auch in den beiden härteren Schwierigkeitsgraden nutzen. Sie automatisieren etwa Kombos, Ausweichen oder das Nutzen von Heiltränken.

Besonders der Der Ring des zeitigen Beistands, mit dem euer Hund Torgal automatisch Fähigkeiten einsetzt, ist nützlich. Scheut euch also nicht, diese Accessoires einzusetzen oder auszuwechseln.

6. Mit Monsterjagden Geld verdienen und aufleveln

Das Jagdbrett schaltet ihr erst im Spielverlauf nach dem zweiten Zeitsprung frei. Es lohnt sich aber für alle, die Geld und Erfahrungspunkte brauchen. Besonders die kniffligeren Gegner mit einer A- oder S-Wertung können Clive schon mal ein bis zwei Level bescheren und zehntausende Gil einbringen.

7. Setzt Fähigkeiten und Limitleiste richtig ein

Die Esperfähigkeiten verursachen ordentlich Schaden und verkürzen Kämpfe enorm. Ihr solltet sie daher großzügig einsetzen, besonders die starken Flächenangriffe wie Lebensflamme können Gruppen an Feinden teils mit einem Schlag ausschalten.

Achtet auch darauf, welche Art von Schaden die Fähigkeiten anrichten – ihr könnt es jeweils in der Beschreibung nachlesen. Das Schwert-Symbol steht für physischen Schaden und das Sternen-Symbol für Willenskraftschaden.

Bei Gegnern mit einer gelben Willenskraftleiste solltet ihr unbedingt letztere Fertigkeiten zuerst nutzen, um ihren Willen schnell zu brechen. Setzt dann Clives Limitrausch ein, um allen ausgeteilten Schaden zusätzlich zu erhöhen und haltet mit Schadensfertigkeiten drauf.

Ein Tipp: Ist die Willenskraft des Gegners zur Hälfte geleert, solltet ihr Garudas Fähigkeit "Fatale Umarmung" einsetzen. Die reißt auch große Gegner kurzzeitig zu Boden und macht sie besonders anfällig für Willenskraftschaden.

8. Tränke werden bei Game Over aufgefüllt

Manchmal werdet ihr nicht mit der maximalen Anzahl an Heiltränken in die Bosskämpfe starten, aber das ist kein Problem. Solltet ihr verlieren, könnt ihr einfach direkt am Anfang des Kampfes wieder einsteigen. Dabei werden nicht nur eure Tränke komplett aufgefüllt, ein Teil des verursachten Schadens wird bei den Bossen ebenfalls übernommen.

9. Ihr könnt aus normalen Kämpfen fliehen

Anders als in klassischen Final Fantasy-Teilen gibt es hier keine eigene "Fliehen"-Aktion, trotzdem könnt ihr problemlos den meisten Kämpfen entkommen. Ausgenommen sind hier natürlich storyrelevante Gefechte und Bosse. Lauft dazu mit Clive einfach ganz normal weiter, nach einer Weile hören die Gegner auf, euch zu verfolgen und lassen euch in Ruhe.