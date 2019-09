Final Fantasy 7 feiert heute seinen 22. Geburtstag, zumindest in den USA. Am 7. September 1997 erschien das beliebte Rollenspiel für die erste Playstation. Zur Feier des Tages hat Publisher Square Enix das wohl bekannteste Artwork des Spiels noch einmal neu gestaltet und auf Twitter das Ergebnis präsentiert.

Wenn ihr FF7 gespielt habt, kennt ihr das Bild auf jeden Fall. Doch selbst wenn euch das Original nicht vertraut ist, dürftet ihr es schon einmal gesehen haben. Es zeigt den Protagonisten Cloud vor der eindrucksvollen Kulisse des Shinra-Gebäudes, welches in grünes Licht gehüllt ist. Eine Variante dieses Motivs schmückt auch das PS1-Cover.

On September 7, 1997, we released the original FINAL FANTASY VII in North America.



To celebrate the anniversary we've remade one of the most iconic pieces of artwork from the original game, and now there are just under 6 months until the launch of #FinalFantasy VII Remake! #FF7R pic.twitter.com/OLjw4g6kOQ