Final Fantasy 7 - Director beruhigt Fans: Entwicklung geht trotz Kingdom Hearts 3-Launch weiter

Das Remake von Final Fantasy 7 ist weiterhin in Entwicklung. Das bestätigte dessen Director Tetsuya Nomura in einem Statement gegenüber dem japanischen Magazin Famitsu.

Seine Aussage, weiter unten übersetzt von einem Twitter-User, bezieht sich auf Gerüchte, die nach einem Event zu dem Action-Rollenspiel The World Ends With You aufkamen.

Dort wurde er auf Famitsu.com mit den Worten zitiert, dass er sich momentan noch ganz auf Kingdom Hearts 3 konzentrieren würde, und erst danach auf Final Fantasy 7.

Das wiederum hatte Fans glauben lassen, dass die Arbeit an Final Fantasy 7 studiointern zurückgestellt wurde, zumal aktuell nur wenig neues Material gezeigt wurde.

Die Stimmen wurden so laut, dass Nomura schließlich, ebenfalls gegenüber Famitsu, in dem oben genannten Statement die Fans beruhigte.

Nomura says to Famitsu that misinformation about FF7R has spread from his comment at the TWEWY event. Assures FF7R isn't on hold until he finishes KH3, reiterates what he said at E3 that FF7R dev is going smoothly & SE PR is giving priority to KH3 now, "after that it will be FF7"