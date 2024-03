Final Fantasy 7 Rebirth-Fan baut 'simple' Übersicht, damit wir endlich beim Multiversum-Chaos durchblicken

Danbk der Fan-Übersicht sind die Welten von FF7 Rebirth etwas leichter zu verstehen.

Schon wer Final Fantasy 7 Remake gespielt hat weiß, dass die Story insbesondere gegen Ende ziemlich kompliziert wird. FF7 Rebirth hat sich hier anscheinend zum Ziel genommen, dabei nochmal einen drauf zu setzen und erweitert die parallele Zeitlinie aus dem Vorgänger mit zahlreichen weiteren Universen.

Weil das sehr schnell sehr verwirrend sein kann, hat ein Fan sich die Mühe gemacht, alle Welten und ihre Ereignisse von Rebirth einmal als Infografik aufzuarbeiten.

Achtung, Spoiler! Hier geht es um Ereignisse aus den letzten Kapiteln des Spiels. Zwar verzichten wir auf Spoiler zum Ende, trotzdem solltet ihr schon weit in der Story fortgeschritten sein, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt.

FF7 Rebirth-Fan dröselt das Multiversum auf

Falls ihr das Ende von FF7 Rebirth bereits selbst erlebt habt und noch ein wneig verwirrt seid, ist das nicht überraschend. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es im Spiel mehrere parallele Zeitlinien gibt, zwischen denen wir teils ziemlich schnell wechseln.

Während es anfangs noch den Eindruck macht, als würde es "nur" zwei Zeitlinien geben, merken wir später, dass allein Zack in mindestens vier Universen überlebt hat. Zusammen mit der Zeitlinie, in der die Story von Cloud und Co. spielt, sind das also fünf Universen.

Falls euch der Kopf jetzt noch mehr schwirrt als vorher – keine Sorge. Ein Fan hat nämlich eine Übersicht mit allen Welten, die in Rebirth eine Rolle spielen, aufgestellt:

Dabei unterteilt der Fan die einzelnen Welten nach Hunderassen und das aus gutem Grund: Gemeint ist hier nämlich, welche Rasse das Shinra-Maskottchen Stamp im jeweiligen Universum hat. Während es bei Cloud und Co. nämlich ein Beagle ist, hat Zacks Welt aus dem Remake stattdessen ein Terrier-Maskottchen. Zusätzlich gibt es noch drei weitere Welten mit Zack, wo Stamp stattdessen ein Mops, Shiba oder Spitz ist.

Hier ist der Stamp aus der Welt, in der ein Großteil von Zacks Story stattfindet.

Da auch "unser" Cloud später in eine der Parallelwelten reist (das Spitz-Universum), ist die Übersicht also äußerst nützlich. Damit wird dann auch klar, mit welcher Aerith Cloud es hier zu tun bekommt – nämlich nicht der aus Zacks Universum, sondern einer Aerith, die im Lebensstrom existiert.

Reicht euch das noch nicht aus, um das Ende komplett zu entwirren, haben wir hier noch den passenden Artikel für euch:

Mehr zum Thema Final Fantasy 7 Rebirth: Ende erklärt - das bedeutet es für Aerith und die Story im nächsten Teil von Eleen Reinke

Multiversum ist nicht bei allen beliebt

In dem Kommentaren zum Post wird schnell klar, dass die Storyline von Rebirth vielen Fans viel zu kompliziert ist. Ein Fan schreibt etwa: "Das ist 'simpel'?", während ein anderer ergänzt: "Wenn das so richtig ist, musst du erstmal promovieren, um die Story von Part 3 beim Spielen verstehen zu können."

Viele drücken dabei ihren Missmut über das Multiversum von FF7 aus und wünschen sich die simplere Storyline des Originals zurück. Entsprechend dankbar sind dann aber auch solche Übersichten wie die dieses Fans.

Wie geht es euch mit der Storyline von Final Fantasy 7 Rebirth? Findet ihr sie zu kompliziert oder gefallen euch die zusätzlichen Welten?