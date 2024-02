Final Fantasy 7 Rebirth bekommt endlich sämtliche Charaktere des Originals - aber nicht alle sind spielbar

Zwei der Charaktere des originalen FF7-Rosters trefft ihr zwar in Rebirth, aber dürft nicht mit ihnen kämpfen.

Die gestrige State of Play zu Final Fantasy 7: Rebirth hat jede Menge neuer Inhalte enthüllt, auf die wir uns zum Release am 29. Februar freuen können. Mit dabei war auch ein Blick auf nahezu alle Charaktere, die wir im Original rekrutieren und spielen konnten. Allerdings gibt es bei der Vorfreude hier auch einen kleinen Dämpfer: Zwei der gezeigten Charaktere könnt ihr nämlich nicht im Kampf steuern. Und das hat genau einen Grund.

Cid und Vincent stehen euch im Kampf nicht zur Seite

Genauer gesagt geht es hier um die Charaktere Cid Highwind und Vincent Valentine. Zumindest von Cid konnten wir im Trailer auch schon so einiges sehen – allerdings nicht in den Kämpfen. Der simple Grund dafür ist, dass sowohl er als auch Vincent zwar auftauchen, aber nicht an den Gefechten teilnehmen werden.

Das hat der Rebirth-Director Naoki Hamaguchi im Gespräch mit IGN enthüllt:

"Sowohl Cid als auch Vincent begleiten die Gruppe auf ihrer Reise und sie helfen durchaus aus, aber sie treten nicht als Gast-Charaktere in Kämpfen auf. Sie werden also nicht wirklich in euren Kampf involviert sein. [...] Sie tauchen in verschiedenen Abschnitten der Story auf und in Szenarien, wo sie eine Rolle spielen."

Zumindest die Fähigkeiten der meisten anderen Charaktere gab es im neuen Trailer bei der State of Play schon zu sehen:

4:07 Final Fantasy 7: Rebirth - State of Play-Trailer lässt uns den Release herbeisehnen

Auch den Grund für diese Entscheidung, Cid und Vincent in den Kämpfen außen vor zu lassen, hat der Director bereits genannt. Demnach will man sich die beiden für den dritten Teil der Remake-Trilogie aufsparen:

"Wenn wir schon alle spielbaren Charaktere im zweiten Teil aufbrauchen würden, würden wir eine Menge Überraschungen und neue Erfahrungen für Spieler*innen im dritten Teil verlieren."

Wollt ihr euch nicht mehr bis Ende Februar gedulden, könnt ihr ab heute die kostenlose Demo zu FF7: Rebirth ausprobieren. Die bekommt sogar kurz vor Release noch weitere Inhalte spendiert:

Das soll aber immerhin nicht heißen, dass Cid und Vincent nur unbedeutende Nebencharaktere sind. Stattdessen sollen sie eine "signifikante" Rolle in der Story spielen. Außerdem sollen sie der Fokus diverser Nebenmissionen sein, bei denen wir mehr über sie lernen.

Hättet ihr euch gewünscht, Vincent und Cid in Rebirth spielen zu können oder könnt ihr euch bis zum dritten Teil gedulden?