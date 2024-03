Final Fantasy 7 Rebirth: Fort Condor-Guide - so beendet ihr alle Level des Minispiels

So schließt ihr alle Level von Fort Condor erfolgreich ab.

Wollt ihr in Final Fantasy 7: Rebirth die Weltaktivitäten abschließen, euch alle Proto-Substanzen schnappen und die geheime Esper Gilgamesh freischalten, kommt ihr am Minispiel Fort Condor in Junon nicht vorbei. Allerdings kann das Echtzeit-Strategiespiel ganz schön knifflig werden. Deshalb geben wir euch hier einige Tipps für die einzelnen Level.

Das Prinzip von Fort Condor ist simpel: Ihr setzt eure Einheiten und Helden-Einheiten ein, um den gegnerischen Boss zu stürzen, bevor der Timer abläuft oder eure Basis zerstört wird. Jede Einheit hat dabei eigene Stärken und Schwächen:

Stürmer sind stark gegen Schützen

Schützen sind stark gegen Verteidiger

Verteidiger sind stark gegen Stürmer

Eine Ausnahme bilden hier neutrale Einheiten wie Heiler und Steinschleudern. Außerdem agieren die Einheiten selbstständig, sobald ihr sie einmal auf dem Feld beschworen habt. Entsprechend ist die Platzierung sehr wichtig.

Läuft euch etwa der Timer ab, weil eure Einheiten die beiden gegnerischen Stützpunkte statt des Bosses angreifen, solltet ihr alle angreifenden Einheiten nur auf einer Seite platzieren.

Wie ihr eure Aufstellung vor der Schlacht auswählt, hat einen entscheidenden Einfluss auf eure Strategie. Dabei gibt es mehrere mögliche Lösungen, aber je nach Gegnern lohnen sich manche Aufstellungen mehr als andere.

Zuletzt könnt ihr auch die Schwierigkeit auf "einfach" stellen, dann lädt sich nämlich eure ATB-Leiste am linken oberen Bildschirmrand schneller auf.

Außerdem sind die gegnerischen Züge in den Kämpfen stets identisch. Solltet ihr also trotz allem Probleme haben, könnt ihr einfach die Moves aus einem Video wie diesem kopieren:

FF7 Rebirth: Alle Level von Fort Condor schlagen

Level 1 in Fort Condor meistern

Aufstellung : offensiv

: offensiv Heldeneinheiten: Tifa, Barret

Das erste Level ist noch recht simpel. Stellt zu Beginn zwei Steinschleudern in eurer Basis auf und setzt dann Schützen und Stürmer auf das Feld, um euch vorzuarbeiten. Sobald ihr in Reichweite des Bosses seid, beschwört ihr Elite- und Heldeneinheiten.

Level 2 in Fort Condor meistern

Aufstellung : defensiv

: defensiv Heldeneinheiten: Cloud und Tifa oder Barret

Die Strategie läuft ähnlich wie beim ersten Level ab. Sichert eure Verteidigung mit einer Steinschleuder ab und rückt dann mit euren Truppen vor. Legt den Fokus hier auf Verteidiger, außer ihr müsst die Einheit eines Gegners kontern.

Nutzt Cloud, um eure Einheiten beim Vorstoßen zu unterstützen und möglichst viele gegnerische Einheiten auszulöschen. Nutzt eure zweite Heldeneinheit dann beim Boss. Sollten die Auslöscher euch Probleme machen, könnt ihr einen Elite-Stürmer zu Verteidigung abstellen.

Level 3 in Fort Condor meistern

Aufstellung : offensiv

: offensiv Heldeneinheiten: Tifa und Cloud

Auch hier fangen wir wieder mit einer Steinschleuder in unserer Basis an und schicken dann Stürmer und Elite-Stürmer vor. Sendet außerdem zwei Heiler mit ihnen aus, um sie am Leben zu halten. Danach heißt es wieder auf die Einheiten eures Gegners reagieren.

Schickt dabei Schützen nur aus, wenn ihr es mit fliegenden Gegnern zu tun bekommt und eure Steinschleuder nicht ausreicht, konzentriert euch ansonsten auf Verteidiger. Schickt sie außerdem primär auf einer Seite raus.

Wie schon in der letzten Runde setzt ihr dann (etwa wenn der Marker eine Minute erreicht) Cloud ein, um eine möglichst große Menge Gegner mit einem Schlag zu erledigen. Tifa kommt wieder direkt beim Boss zum Einsatz.

Level 4 in Fort Condor meistern

Aufstellung : Verteidigung von Stützpunkten

: Verteidigung von Stützpunkten Heldeneinheiten: Cloud und Tifa

Das letzte Level ist wenig überraschend das knackigste, denn der Boss kann seinen Angriffstyp frei ändern. Packt eine Steinschleuder und Balliste in den rechten Eingang eurer Basis und schickt einen Elite-Stürmer zusammen mit einem Heiler durch den linken Eingang.

Werden eure Steinschleudern und Ballisten zerstört, ersetzt ihr sie einfach direkt. Auch ein Verteidiger in der Basis kann nützlich sein. Sobald ihr all eure Elite-Stürmer in die gegnerische Hälfte geschickt habt, solltet ihr Tifa einsetzen.

Fokussiert euch dann auf Verteidiger und Schützen, um den wechselnden Angriffstyp des Bosses zu kontern. Sobald ihr Cloud beim Boss einsetzen könnt, tut ihr es.

Als Belohnung für den Abschluss des vierten Levels bekommt ihr die Proto-Substanz von Junon. Die braucht ihr, wenn ihr euch die geheime Beschwörung Gilgamesh sichern wollt.

Außerdem bekommt ihr auch eine neue Zwischensequenz mit dem Schwertkämpfer zu sehen. Zuletzt schaltet ihr noch einen neuen Schwierigkeitsgrad für Fort Ccondor frei, nämlich den Hard Mode. Darin sind nicht nur Gegnertruppen stärker, eure eigenen Truppen sind auch geschwächt.