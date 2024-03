Final Fantasy 7 Rebirth: Gilgamesh besiegen und Materia bekommen - so erhaltet ihr die geheime Esper

So schnappt ihr euch Gilgamesh in FF7 Rebirth.

Im Verlauf von Final Fantasy 7: Rebirth sammelt ihr einige mächtige Beschwörungen, die euch im Kampf zur Seite stehen. Allerdings gibt es auch eine weitere Esper, die ihr nicht innerhalb der Story bekommt: Die geheime Esper Gilgamesh. Um sie zu ergattern, müsst ihr einige Schritte befolgen. Wir erklären euch, wie es geht.

So findet ihr Gilgamesh

Damit ihr gegen Gilgamesh antreten und euch seine Materia schnappen könnt, müsst ihr erst einmal ein paar Voraussetzungen erfüllen. Konkret müsst ihr euch die Protosubstanzen in den Graslanden, Junon, Corel, Gongaga, Cosmo Canyon und Nibel holen.

Um die Proto-Missionen im jeweiligen Gebiet zu erhalten, müsst ihr vorort Funktürme freizuschalten. Die einzige Ausnahme ist hier Corel: Die Protomission dort könnt ihr zwar bereits in Kapitel 9 anfangen, allerdings könnt ihr die letzten beiden Etappen erst am Ende von Kapitel 12 abschließen.

Außerdem müsst ihr die sechs Beschwörungen aus Chadleys Kampfsimulator besitzen und Kapitel 13 erreichen.

Habt ihr alle Protosubstanzen beisammen, seht ihr eine Cutscene, in der eine Insel aus dem Meer empor steigt.

Wie gelange ich zur Insel? Ihr erreicht sie nur mit der Tiny Bronco, reist also von der Anlegestelle in Costa del Sol in nördliche bis nord-östliche Richtung, bis ihr ein rotes Torii-Tor seht. Fahrt hindurch und folgt dem Weg bis zur Anlegestelle.

Bosskämpfe gegen die anderen Esper

Bevor ihr euch Gilgamesh selbst stellen könnt, müsst ihr noch eine letzte Proto-Mission abschließen. Diesmal müsst ihr dabei gegen eure Beschwörungen antreten. Diese Esper erwarten euch jeweils:

Titan und Bahamut Arisen: Titan ist schwach gegen Wind-Attacken. Bahamut hat zwar keine Schwächen, aber ihr könnt ihm mit Synchro-Attacken zuleibe rücken.

Titan ist schwach gegen Wind-Attacken. Bahamut hat zwar keine Schwächen, aber ihr könnt ihm mit Synchro-Attacken zuleibe rücken. Phönix und Kujala: Kümmert euch zuerst um Phönix, denn sonst kann er die andere Esper wiederbeleben. Kujala wechselt regelmäßig sein Element, nutzt also immer das Element, welches dagegen stark ist.

Kümmert euch zuerst um Phönix, denn sonst kann er die andere Esper wiederbeleben. Kujala wechselt regelmäßig sein Element, nutzt also immer das Element, welches dagegen stark ist. Alexander und Odin: Alexander ist schwach gegen Blitz. Zerstört seine Arme, damit er nicht mehr gegen andere Schadensarten immun ist. Odin hat keine Schwächen, aber ihr könnt ihn mit negativen Statusveränderungen belegen.

So besiegt ihr Gilgamesh in FF7 Rebirth

Als Super-Boss fordert Gilgamesh euch einiges im Kampf ab, ihr könnt optional die Schwierigkeit aber auf "leicht" stellen. Außerdem ist er schwach gegen Feuerschaden, all eure Teammitglieder sollten also entsprechende Fähigkeiten und Magie-Materia haben. Yuffie lohnt sich hier besonders, da sie mit ihrem feuerelementaren Ninjutsu guten Schaden anrichtet.

Er ist zudem schwach gegen die meisten negativen Statusveränderungen, Bio und geschwächte Attacke und Abwehr können sich also auch lohnen. Außerdem solltet ihr Barriere dabei haben, um eure Charaktere zu schützen. Gilgamesh greift nämlich nur mit physischen Attacken an.

Wenn er zusätzliche Waffen beschwört, solltet ihr möglichst viel Schaden verursachen oder perfektes Blocken benutzen, damit er sie fallen lässt.

Welche Belohnung bringt Gilgamesh? Habt ihr den Kampf geschafft, bekommt ihr als Belohnung von Chadley die Beschwörungs-Materia des Super-Boss. Außerdem werden neue Schwierigkeitsgrade im Kampfsimulator freigeschaltet und ihr erhaltet die Blaupausen für Genji-Ausrüstung, die ihr via Synthese herstellen könnt.

Wir hoffen, unsere Tipps konnten euch helfen. Habt ihr selbst noch einen Trick parat, schreibt ihn gerne in die Kommentare.