Final Fantasy 7 Rebirth: Junon-Parade - die beste Formation und alle Infanteristen finden

So findet ihr die 7. Infanterie und shcließt die PArade in Junon perfekt ab.

Im vierten Kapitel von Final Fantasy 7: Rebirth müsst ihr das Parade-Rhytmus-Spiel absolvieren, das euch nicht nur zwei Trophäen, sondern auch Beziehungspunkte für Aerith und Tifa bescheren kann. Wie ihr alle Einheiten der 7. Infanterie findet und welches die beste Aufstellung ist, verraten wir euch hier.

FF7: Rebirth - alle Einheiten der 7. Infanterie finden

Zunächst einmal braucht ihr nur fünf der insgesamt zehn Einheiten, um das Minispiel zu beginnen. Wollt ihr es euch aber möglichst leicht machen oder die Trophäe "Der Stolz Midgars" verdienen, solltet ihr alle zehn einsammeln.

Hier sind die Fundorte der 7. Infanterie auf der Karte:

Hier findet ihr alle Infanteristen in Junon. Zwei der Einheiten sind im gleichen Gebäude.

Die erste Einheit findet ihr links vom Eingang auf der Promenade im Westen.

findet ihr links vom Eingang auf der Promenade im Westen. Die zweite Einheit ist direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Sie machen Fotos vor einem Rufus Shinra-Aufsteller.

ist direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Sie machen Fotos vor einem Rufus Shinra-Aufsteller. Für die dritte Einheit geht ihr ein Stück südlich und nehmt den Eingang zum Waffenladen "Volles Arsenal". Sie betrachten hier ein Modell der Kanone von Junon.

geht ihr ein Stück südlich und nehmt den Eingang zum Waffenladen "Volles Arsenal". Sie betrachten hier ein Modell der Kanone von Junon. Geht nach Osten und ihr seht vor der "Glabrescent Bar" eine Sequenz mit Rude. Folgt ihm nach drinnen für die vierte Einheit .

. Haltet euch bei den Läden auf der linken Seite und geht nach Norden. In der Boutique "Cecilia's" steht die fünfte Einheit rum.

rum. Die sechste Einheit findet ihr im Einkaufszentrum auf der dritten Ebene.

findet ihr im Einkaufszentrum auf der dritten Ebene. In der Kaserne Süd-Junon findet ihr gleich zwei Einheiten : Nehmt die Treppe hoch zum Versammlungsraum, wo eine Einheit ein Interview gibt und dann hoch zum Konferenzraum für die andere Einheit.

: Nehmt die Treppe hoch zum Versammlungsraum, wo eine Einheit ein Interview gibt und dann hoch zum Konferenzraum für die andere Einheit. Die neunte Einheit findet ihr nördlich in der Zweigstelle Süd-Junon. Nehmt die Treppe runter ins Lager und sie sitzen am Tisch.

findet ihr nördlich in der Zweigstelle Süd-Junon. Nehmt die Treppe runter ins Lager und sie sitzen am Tisch. Die zehnte Einheit ist in der Bar "Souire" gegenüber. Um reinzukommen, müsst ihr die Treppe rechts vom Eingang nehmen.

Habt ihr alle Einheiten gefunden, bekommt ihr die Trophäe "Kompanie, Halt!" Als nächstes steht die Parade selbst an. Legt am besten vorher einen Speicherstand an, denn ihr bekommt im Spiel nur einen einzigen Versuch.

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

FF7: Rebirth: Die beste Formation für die Junon-Parade

Habt ihr alle Einheiten beisammen, könnt ihr deren Aufstellung entweder mit der L2-Taste ändern, oder indem ihr mit der Kommandantin im Nordwesten redet.

Welche Formation hier die beste ist, hängt von eurem Ziel ab. Wollt ihr das Minispiel einfach nur so leicht wie möglich machen, solltet ihr die fünf Gardisten auswählen. Aber Achtung: Damit könnt ihr nicht die Trophäe "Der Stolz Midgars" erhalten! Ihr könnt nämlich nicht genug Punkte dafür verdienen.

Wollt ihr die Trophäe haben, solltet ihr also folgende Aufstellung wählen:

Brandgardist > Sturmgardist > Sturmgardist > Grenadiere > Grenadiere

Mit dieser Aufstellung könnt ihr die benötigten 100.000 Punkte knacken. Achtet darauf, gleiche Einheiten nebeneinander zu setzen.

Achtet dabei auch darauf, dass gleiche Einheiten nebeneinander liegen, dann erhaltet ihr nämlich einen Formationsbonus. Eure drei Darbietungen sollten dann aus den Formationen Ramuh, Shiva und Bahamut bestehen.

Zwar haben diese Formationen auch den höchsten Schwierigkeitsgrad, allerdings verdient ihr damit auch mehr Punkte, wenn ihr euch gut anstellt. Insgesamt müsst ihr nämlich auf 100.000 Punkte kommen, um von Heidegger als beste Einheit ausgezeichnet zu werden und die Trophäe freizuschalten.