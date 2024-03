Final Fantasy 7 Rebirth-Fans lieben diese 5 stinknormalen Soldaten mehr als das Team

Wer da nicht emotional wurde, der hat ein Herz aus Stein.

In Final Fantasy 7 Rebirth erleben wir neue Abenteuer mit Cloud und seiner stetig wachsenden Truppe. Mit der Zeit wachsen Tifa, Aerith und Co. einem besonders ans Herz. Doch in einem bestimmten Kapitel gibt es fünf Soldaten, mit denen viele Fans jederzeit die komplette Gruppe ersetzen würden.

Achtung, Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zu Kapitel 4 aus FF7 Rebirth.

Um welche Soldaten geht es? In Kapitel 4 müssen Spieler*innen an der Junon-Parade zu Ehren von ShinRa teilnehmen. Cloud und die anderen infiltrieren als Soldaten getarnt den Feind, wobei Cloud zum Anführer der 7. Infanterie ernannt wird. Er muss die Einheiten der 7. Infanterie zusammensuchen, um an der Parade teilzunehmen.

Zum Ende des Kapitels hin bricht das reinste Chaos aus. Cloud muss sich zusammen mit seiner Einheit zu einem Passagierschiff durchkämpfen, um nach Costa del Sol zu gelangen. Doch kurz bevor er einen Aufzug zum Schiff betritt, muss er von seiner Infanterie Abschied nehmen.

Die Szene ist vielen Fans im Gedächtnis geblieben, da die Soldaten Cloud bis zum Schluss die Treue halten. Sie entschuldigen sich dafür, nicht eher erkannt zu haben, dass ihr Captain andere Dinge zu tun hat.

Besonders rührend wird es, als sich einer der Soldaten bei Cloud bedankt, was sie bei der Parade erreicht haben. Die 7. Infanterie würde sich immer mehr wie eine Familie anfühlen und er hoffe, dass Cloud das Gleiche empfindet.

Der Soldat fragt, ob sie Cloud eines Tages wiedersehen würden. Der Blondschopf antwortet, dass sie darauf zählen können, was dem Soldaten ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die Soldaten salutieren ein letztes Mal vor Cloud. Das Geschehen wird dazu passend von einer emotionalen Melodie begleitet.

Wie reagieren Fans auf diese Szene? Im Reddit-Forum werden viele Fans ganz rührselig. Der Ersteller des Threads schreibt, dass der gesamte Teil gut gemacht war und er beim Aufzug zu trauriger Piano-Musik von seinen Gefühlen überwältigt wurde. Er hoffe, dass die Soldaten eines Tages wiederkehren.

Auch andere User schreiben, dass es genial war, diese Szene ins Spiel einzubauen. Damit keiner der Soldaten auf dem Weg zum Passagierschiff stirbt, haben einige Fans mehr darauf geachtet, die Soldaten zu heilen als zu kämpfen. Beim Verlust der Soldaten wurde der Spielstand einfach nochmal geladen.

Wie habt ihr die Szene mit den Soldaten in Final Fantasy 7 Rebirth wahrgenommen?