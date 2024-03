Final Fantasy 7 Rebirth-Update fixt die eine Kletterstelle ohne gelbe Markierungen - weil Fans hier feststeckten

Manchmal brauchen wir eben ein kleines bisschen Hilfe, auch in Final Fantasy 7 Rebirth.

Manche Diskussionen kehren in beruhigender Frequenz immer wieder zurück. Zum Beispiel die um gelbe Farbe als Markierung in Spielen wie Final Fantasy 7 Rebirth. Der Farbmarker macht deutlich, wo es weitergeht und an welchen Stellen wir zum Beispiel hochklettern können.

Bei einigen Spieler*innen kommt das gar nicht gut an, vielen hilft es aber. Nun wurde in dem FF7-Remake sogar nochmal an einer Stelle nachgebessert, an der die Farbe gefehlt hatte.

Final Fantasy 7 Rebirth bekommt mehr gelbe Farbe als Markierung, wo geklettert werden kann

Darum geht's: Vielleicht ist es euch ja auch schon einmal aufgefallen, dass es in vielen Spielen mehr oder weniger subtile Hinweise darauf gibt, wo es weitergeht. Besonders beliebt ist dabei die gelbe Farbe, die Kanten, Leitern, Fenster oder ähnliches kennzeichnet. An diesen Stellen kann in der Regel geklettert werden.

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum nächsten großen Rollenspiel-Hit 2024

Wieso das Ganze? Weil es sonst oft zu Missverständnissen kommt und Spieler*innen stecken bleiben. Das zeigen immer wieder diverse Tests bei der Entwicklung von Spielen. Oder eben auch Situationen wie diese hier nach der Veröffentlichung: Weil in den Mithril-Minen von Final Fantasy 7 Rebirth so viele Leute stecken geblieben sind, wurde eine Markierung zum Klettern jetzt deutlicher gemacht.

In den Patch Notes zum letzten Final Fantasy 7 Rebirth-Update steht lediglich, dass der "Guidance-Support" verbessert worden sei, der verdeutlicht, dass man an den Efeu-Ranken in der Mithril-Mine emport klettern kann. Dort waren zwar schon vorher einige stufenähnliche Absätze zu sehen, die stechen jetzt aber farblich sehr viel deutlicher hervor.

Dahinter steckt eine riesige Debatte: Bereits mit der Veröffentlichung der FF7 Rebirth-Demo haben einige Gamer im Netz das alte Thema wieder hochgekocht. Einigen scheint es gar nicht zu passen, dass vielen Spieler*innen das Leben mit solchen farblichen Markierungen leichter gemacht werden soll. Sie fühlen sich dadurch bevormundet.

Dabei betonen viele Entwickler*innen seit Jahren einhellig, dass die Markierungen dringend nötig seien, um ein reibungsloses Spielerlebnis für die breite Masse zu ermöglichen. Ein amüsantes und ähnliches Beispiel dafür haben wir hier, wo es nur einen einzigen Knopf gibt und Leute trotzdem noch fragen, wie man eigentlich springt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Steve Sailor aka der blinde Gamer stößt in dasselbe Horn und erklärt Folgendes: Die gelben Markierungen seien wohl zwar nicht in erster Linie für Menschen mit Behinderungen entwickelt worden, könnten genau diesen Leuten aber sehr helfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In der Final Fantasy-Reihe gab es bereits vor vielen Jahren die Möglichkeit, auf farbliche Markierungen zurück zu greifen, die deutlich weniger subtil waren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dann gibt es da natürlich noch die wahrscheinlich beste Videospielmarkierung mit gelber Farbe aller Zeiten aus The Stanley Parable:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr zu Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr in diesen GamePro-Beiträgen von uns lesen:

In Zukunft vielleicht optional: In einem Interview mit Red Bull hat der Game Director von Final Fantasy 7 Rebirth erklärt, es habe ihn sehr überrascht, dass die Debatte rund um gelbe Farbe nun wieder hochgekocht sei. Aber man nehme sich das Feedback gern zu Herzen und viele Dinge könnten über Accessibility-Optionen gelöst werden. Womöglich werden gelbe Farbe und Co. in Zukunft also optional.

Wie steht ihr zu solchen Orientierungshilfen in Spielen im Allgemeinen und in FF7 Rebirth im Speziellen?