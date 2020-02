Final Fantasy 7-Remake lässt auch Xbox One-Spieler länger warten

Wir bereits bekannt, erscheint das Remake von Final Fantasy 7 zunächst zeitexklusiv für die PS4. Ein Jahr später, so der Plan, sollen die Versionen für Xbox One und PC folgen. Mitte Januar verschob Square Enix den Release des FF7-Remakes jedoch vom 03. März auf den 10. April, was jetzt auch Konsequenzen für die weiteren Plattformen hat.

Wie die Seite Twinfinite über das Presse-Portal des Publishers herausgefunden hat, endet die PS4-Exklusivität jetzt erst am 10. April 2021.

Xbox One-Release verzögert sich ebenfalls

Zu sehen ist der Hinweis auf den verschobenen Release auf dem aktualisierten offiziellen Cover des Remakes, auf dem der Zusatz "Timed Exclusive until 4/10/20121" zu finden ist. Den Aufdruck seht ihr hier vergrößert im Bild.

Wirklich erstaunlich ist die Verschiebung auf den anderen Plattformen jedoch nicht, war bereits bekannt, dass die Exklusivität ein Jahr andauern wird. Ein Verzicht Sonys auf den zusätzlichen Monat hätte vielmehr überrascht.

Wollt ihr euch die Zeit bis zum Release noch ein wenig überbrücken, könnt ihr hier den neuen Trailer zum Remake anschauen, der unter anderem die berühmte Crossdressing-Szene Clouds zeigt.

Hattet ihr mit der Verschiebung für Xbox One & PC bereits gerechnet?