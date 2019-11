Wie in jedem anderen Ableger auch, gehören die Beschwörungen in Final Fantasy 7 zu den Highlights des Spiels. Ifrit und Co. werden auch im kommenden Remake des JRPGs wieder mit von der Partie sein - allerdings hat sich etwas daran geändert, wann und wie wir sie einsetzen können.

In einem kurzen Clip, der über den offiziellen Twitter-Account veröffentlicht wurde, erklärt Producer Yoshinori Kitase, wie das Beschwörungssystem im Final Fantasy 7-Remake funktioniert:

