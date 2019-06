Final Fantasy 7 Remake erscheint in mehreren Episoden und die erste kommt im März 2020. Aus wie vielen Teilen die Rollenspiel-Neuauflage letztendlich bestehen soll, das weiß Square Enix momentan selbst noch nicht genau. Schon alleine deshalb lässt sich vermuten, dass die nächsten Parts des Spiels wohl für Sonys Next Gen-Konsole erscheinen, mit der wir momentan Ende 2020 rechnen.

Und was ist mit der ersten Episode des Spiels? Die wurde bislang nur für die PS4 angekündigt. Laut Square Enix' CO, Yosuke Matsuda könnte die aber ebenfalls für die PlayStation 5 aufschlagen.

Final Fantasy 7 Remake ist ein Cross-Gen-Spiel

Das verrät er in einem Interview mit Game Informer. Auf die Frage hin, ob Episode 1 ebenfalls als Next Gen-Spiel in Frage kommen könnte, antwortete er folgendes: "Ich denke unsere Teams haben es geschafft, dass das Spiel sowohl die aktuelle als auch die nächste Konsolengeneration unterstützen wird".

Teil 1 werde so entwickelt, dass es auf der PS4 und auf der PS5 gespielt werden könne.

Damit bestätigt Matsuda zwar nicht direkt, dass die Debüt-Episode von FF7 Remake als Cross Gen-Spiel aufschlägt, gibt uns aber immerhin Hoffnung.

Episode 1 von Final Fantasy 7 Remake erscheint am 3. März 2020 für PS4.