Final Fantasy 7 Remake für PS5 im Angebot: Schnell noch vor dem Final Fantasy 7 Rebirth-Release nachholen!

Den ersten Teil des Final Fantasy 7 Remakes könnt ihr jetzt in der verbesserten Intergrade-Version für PS5 günstig nachholen.

Am 29. Februar erscheint mit Final Fantasy Rebirth endlich der zweite Teil des Remakes des JRPG-Klassikers. Falls ihr vorher noch schnell den ersten Teil nachholen wollt, könnt ihr das jetzt günstig tun: Über eBay bekommt ihr Final Fantasy 7 Remake Intergrade für PS5 nämlich gerade für nur 19,99€. So günstig gab es das Spiel bislang nur selten, laut Vergleichsplattformen zuletzt vor rund einem halben Jahr.

Anbieter ist übrigens der größere Spielehändler AK Trade, dessen Rezensionen auf eBay zu 99,8 Prozent positiv sind (bei 116.000 verkauften Artikeln). AK Trade betreibt auch seinen eigenen Online-Shop, dort ist Final Fantasy 7 Remake Intergrade momentan aber 10€ teurer.

Falls ihr auch gleich Final Fantasy 7 Rebirth vorbestellen möchtet, um die Story direkt am Release-Tag fortsetzen zu können, könnt ihr das bei Amazon tun. Dort bekommt ihr nämlich ein exklusives Steelbook kostenlos dazu:

Wie lange läuft das Angebot noch?

Laut Produktseite bei eBay sind aktuell nur noch wenige Exemplare von Final Fantasy 7 Remake Intergrade verfügbar, weshalb das Angebot eigentlich jeden Moment ausverkauft sein müsste. So ganz scheint das allerdings nicht zu stimmen: Der Deal läuft nämlich schon seit Freitag und war seither mehrmals ausverkauft, aber kurze Zeit später waren doch wieder neue Exemplare verfügbar. Falls also gerade nichts mehr übrig sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, solltet ihr einfach später noch mal reinschauen.

Was bietet Final Fantasy 7 Remake Intergrade?

8:47 Auf PS5 die beste Version - Final Fantasy 7 Remake Intergrade im Test

Final Fantasy 7 Remake ist eine grafisch aufwendige Neuauflage des Klassikers, die allerdings nicht den gesamten Inhalt des Originalspiels, sondern nur den ersten Abschnitt in der Stadt Midgard liefert. Dieser ist dafür desto spektakulärer in Szene gesetzt, außerdem wurde er inhaltlich durch neue Nebenmissionen erweitert. Final Fantasy 7 Rebirth soll Ende Februar die Story fortsetzten und euch endlich aus der Stadt in die Open World entlassen.

Bei der sogenannten Intergrade-Version handelt es sich um die PS5-Fassung, die im Vergleich zur älteren PS4-Version weitere technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung, bessere Texturen und neue Lichteffekte bietet. Außerdem enthält sie das Add-On „FF7R Episode Intermission“, das eine ganz neue Geschichte erzählt.

