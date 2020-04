Final Fantasy 7 Remake - Alle Materia & wo ihr sie findet

Jedes RPG hat eine andere Methode seine Charaktere anzupassen, ihnen Fähigkeiten beizubringen, oder sie Magie zu lehren. All das verbindet Final Fantasy 7 Remake in seinem Materia System. Um Materia nutzen zu können, benötigt ihr Materia-Fassungen, die ihr auf Waffen und Rüstungen findet. Sie begrenzen die Menge der Materia, die ihr in den Kampf nehmen könnt.

Damit ihr auch wirklich jede der insgesamt 52 Materia im Spiel findet und wisst, wie ihr sie anwenden müsst, haben wir diesen Guide für euch zusammengestellt.

Grüne Materia

Mit Hilfe von grüner Materia nutzt ihr die Zaubersprüche des Spiels. Einige verletzten eure Gegner mit Elementarattacken oder schwächen sie, während andere eure Charaktere heilen und stärken.

Heilen

Fundort:

Barretts Anfangsmateria

Kapitel 2: Ihr erhaltet sie automatisch von Jessie.

Kapitel 5: Im Zug

Materia-Läden und Verkaufsautomaten.

Stufen: Vita / Vitra / Regena / Vitaga

Alle drei Vita Zauber stellen euer Leben oder das eines Verbündeten wieder her. Regenas Heilung wirkt nicht sofort, sondern regeneriert mit der Zeit TP.

Behandeln

Fundort:

Kapitel 3: Löst die Nebenquest "Rattenplage" und kauft sie beim Auftraggeber

Ab Kapitel 5 an allen Verkaufsautomaten verfügbar

Stufen: Antidot / Medica / Widerstand

Antidot heilt nur Gift. Medica hingegen hebt alle Zustandsveränderungen auf, und Widerstand macht euch kurzzeitig dagegen immun.

Wiederbeleben

Fundort:

Kapitel 4: Nach dem zweiten Kampf mit Roche. Folgt Jessie und ihr findet die Materia auf dem Weg.

Danach auch in Läden und Verkaufsautomaten verfügbar.

Stufen: Engel / Erzengel

Mit Hilfe dieser Materia belebt ihr eure Verbündeten wieder. Mit Engel kommen sie mit wenigen TP zurück in den Kampf. Erzengel heilt sie komplett.

Glut

Fundort:

Clouds Anfangsmateria

Kapitel 3: In der alten Fabrik

Ab Kapitel 3 in Läden und Verkaufsautomaten verfügbar.

Stufen: Feuer / Feura / Feuga

Die Feuerkugel, die ihr abfeuert, verfolgt ihr Ziel und ist daher auch gut gegen schnelle Gegner geeignet. Die meisten Soldaten von Shinra sind gegen Feuer empfindlich.

Frost

Fundort:

Aeriths Anfangsmateria

Kapitel 3: In einer Höhle im Rostpfad

Ab Kapitel 3 in allen Läden und Verkaufsautomaten verfügbar

Kapitel 13: In der unterirdischen Shinra Anlage in einem der Käfige

Stufen: Eis / Eisra / Eisga

Achtet darauf, dass Eiszauber aus zwei Angriffen bestehen. Erst bildet sich ein Kristall, der nur wenig Schaden verursacht. Danach explodiert dieser, mit dem Hauptteil des Schadens. Schnelle und fliegende Gegner können daher dem größten Teil des Schadens entkommen. Betäubt sie am besten vorher oder haltet sie mit Stop an Ort und Stelle fest.

Gewitter

Fundort:

Barrets Anfangsmateria.

Ab Kapitel 3 in allen Läden und Verkaufsautomaten verfügbar

In Kapitel 5 liegt eine Materia neben dem Verkaufsautomat, direkt vor einem Bosskampf

In Kapitel 7 findet ihr innerhalb von Mako Reaktor 5 eine weitere Materia auf Ebene B7, hinter einigen Shinra Kisten.

Stufen: Blitz / Blitzra / Blitzga

Gewitter ist besonders effektiv gegen die Roboter und Geschütztürme. Im Gegensatz zu den anderen Elementarmateria trifft Gewitter immer.

Luft

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 2 ab

Stufen: Aero / Aerora / Aeroga

Die Luft Materia wirkt etwas verzögert. Daher ist es schwer schnelle und fliegende Gegner hiermit zu treffen. Versucht, wie bei der Frost Materia, eure Gegner zu betäuben oder benutzt Stop.

Toxin

Fundort:

Ab Kapitel 5 an Verkaufsautomaten erhältlich

Kapitel 10: Im Hauptwasserkanal

Kapitel 14: Während der Jagd auf das Arco-Junges

Kapitel 17: Im Forschungslabor Walze, nachdem ihr mit Cloud abgestürzt seid

Stufen: Bio / Biora / Bioga

Der Schaden von Bio ist elementneutral. Mit steigender Stufe erhöht sich der Anfangsschaden des Angriffs, der Giftschaden über Zeit bleibt gleich.

Barriere

Fundort:

Kapitel 4: Ihr erhaltet die Materia automatisch im Storyverlauf

Kapitel 14: In einer Seitengasse im Westen des Wallmarktes

Stufen: Barriere / Magiebarriere / Wall

Barriere verringert den erlittenen physischen Schaden, Magiebarriere den magischen. Wall gewährt euch beide Effekte gleichzeitig.

Versieglung

Fundort:

In Kapitel 9, nahe des zweiten Puzzles mit den Roboterhänden.

Stufen: Schlaf / Stumm / Tobsucht

Mit Schlaf könnt ihr einen Gegner für kurze Zeit aus dem Kampf nehmen. Stumm verhindert, dass Gegner Magie wirken. Tobsucht erhöht den Schaden des Opfers, senkt allerdings auch seine Defensive.

Zerstörung

Fundort:

Ihr bekommt diese Materia automatisch vom ersten Boss in Kapitel 11

Stufen: Barrierendurchbruch / Bann

Mit Barrierendruchbruch entfernt ihr alle Schildarten von Gegnern, wie Barriere, Magiebarriere, oder Zauberreflexion. Bann hingegen löscht alle Effekte auf Gegnern, wie Hast oder Regena.

Zeit

Fundort:

Schließt in Kapitel 14 die Quest "Verschwundene Kinder" ab

In Kapitel 17: Im Forschungslabor Walze, auf der Rückseite des zentralen Kontrollterminals

Stufen: Hast / Gemach / Stopp

Hast erhöht die Rate, mit der sich euer ATB Balken füllt. Gemach lässt eure Gegner sich langsamer bewegen und angreifen. Stopp hält sie sogar wehrlos an Ort und Stelle fest.

Gelbe Materia

Die gelben Kugeln stellen euch neue Fähigkeiten zur Verfügung. Diese kosten meistens ATB-Balken, aber keine MP.

Chakra

Fundort:

Tifas Anfangsmateria

Kapitel 8: Ihr seht die Materia am Anfang von Kapitel 8. Kehrt nach eurer Flucht später zur Kirche zurück und die Barriere ist verschwunden

Kapitel 14: Im Keller von Corneo's Keller. Sprecht mit dem Gefangenen, er lässt die Materia zurück

Stufen: Chakra heilt Gift und 20% / 25% / 30% / 35% / 40% der fehlenden TP

Bedenkt, dass ihr euch mit Chakra nicht vollheilen könnt, da immer nur die aktuell fehlenden Lebenspunkte prozentual geheilt werden.

Analyse

Fundort:

Kapitel 3: Ihr erhaltet die Materia automatisch von Chadley

Stufen: Benutzt Analyse auf ein Ziel / Benutzt Analyse auf alle Ziele

Benutzt Analyse um die Schwachpunkte von Gegnern herauszufinden. Außerdem braucht ihr sie für einige von Chadleys Kampfberichten, die weitere Materia freischalten.

Gebet

Fundort:

Aeriths Anfangsmateria

Kapitel 14: Löst die Nebenquest "Die Jagd nach Corneos Kronjuwelen". In der Schatzkammer am Stahlberg liegt die Materia

Stufen: Stellt eine winzige / geringe / mittlere / große / enorme Menge LP für die Gruppe her

Auf höheren Stufen wird die Materia stärker als Vitra. Sie braucht allerdings 2 ATB-Balken um gewirkt zu werden.

Stehlen

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 7 ab.

Stufen: keine

Nutzt diese Materia so oft wie möglich. Gegner tragen viele nützliche Items mit sich herum. Bosse führen häufig sogar Rüstungen und, in Aeriths Fall, eine Waffe mit sich.

ATB Boost

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 4 ab

Stufen: Verdoppelt euren ATB-Balken mit den Tasten L1 & R1. Diese Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 360 / 300 / 240 / 180 / 120 Sekunden

Im Gegensatz zu den anderen gelben Materia erhaltet ihr keine neue Fähigkeit zur Auswahl. Stattdessen drückt ihr L1 + R1, um eure derzeitigen ATB zu verdoppeln. Beachtet dabei: wenn euer Balken gerade leer ist, dann passiert nichts.

Feindeskönnen

Fundort:

Schließt für Chadley Kambericht 16 ab

Stufen: keine

Diese Materia hat keine Stufen. Stattdessen lernt ihr von Gegnern Fähigkeiten. Im Spiel gibt es insgesamt vier, die ihr lernen könnt.

Blaue Materia

Im Gegensatz zu den anderen Materia-Farben, können blaue Materia nicht allein genutzt werden. Ihr benötigt eine verbundene Materia-Fassung in eurer Waffe oder Rüstung und müsst sie mit einer andersfarbigen Materia kombinieren. Dadurch erhalten die Materia, Waffen oder Rüstungen neue Effekte.

Elementaraffinität

Fundort:

Kapitel 6: Sektor 4, im Wartungsbereich. Auf dem Weg zur dritten Lampe verschiebt eine Brücke, um nach H-07 zu kommen. Auf der anderen Seite ist die Materia

Kapitel 14: Erledigt alle Nebenquests, die mit dem Engel der Slums zusammenhängen. Bevor ihr die Mauer erklimmt und damit Kapitel 14 beendet, findet ihr einen Dankesbrief des Engels. Dafür bekommt ihr einen Erfolg und die zweite Materia.

Stufen:

Waffen: Es werden zusätzlich 8% / 15% / 23% eures Waffenschadens mit dem gekoppelten Element verursacht

Rüstung: Der Schaden des gekoppelten Elements wird halbiert / negiert / absorbiert

Koppelt nach Möglichkeit immer das Element, gegen das eure Gegner empfindlich sind. So verursacht ihr nicht nur mehr Schaden, sondern bringt sie auch schneller in den Schockzustand.

Amplifikation

Fundort:

Kapitel 9: Wenn ihr Aerith mit zwei Greifarmen auf die andere Seite bringen sollt, stapelt die Kisten so, dass sie rechts die Materia erreichen kann

Stufen: Gekoppelte Materia hat einen Flächeneffekt, ist aber 60% / 45% / 25% weniger effektiv. Diesen Effekt könnt ihr an- und ausschalten

Diese Materia wirkt mit Heilungen, Buffs, Debuffs und Schadenszaubern. Mit der L1-Taste schaltet ihr zwischen Flächen- und Einzelzaubern um.

Widerstand

Fundort:

Kapitel 10: In der Kanalisation, Kanal 1

Kapitel 13: In dem unterirdischen Shinra Labor. In einem der Käfige befindet sich die Kiste mit der Materia

Stufen: Die Effektdauer von Zustandsveränderungen wird um 25% / 50% / 100% verringert

Verbindet Widerstand mit Materia, die Zustandsveränderungen verursachen, wie Zeit, Versiegelung, oder Toxin. Zerstörung funktioniert auch, um euch gegen Tod zu schützen. Auf Stufe 3 werdet ihr gegen die gekoppelten Effekte komplett immun.

FP Boost

Fundort:

Kapitel 14: Verlasst Aeriths Haus. Direkt neben der Treppe zu den Slums findet ihr eine Schrittzähler Materia. Rüstet sie aus und lauft 5000 Schritte. Sie verwandelt sich in FP Boost.

Stufen: keine

Koppelt die Materia mit einer anderen Materia, die ihr schnell aufleveln wollt. Diese erhält 100% mehr FP.

Magische Verkettung

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 9 ab

Stufen: keine

Verbündete nutzen die gekoppelte Materia, wenn ihr eine offensive Fähigkeit einsetzt.

MP-Absorbtion

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 18 ab.

Stufen: keine

Koppelt den Zauber mit einem der Elementarzauber oder Toxin. Jeder Angriff mit der gekoppelten Materia stellt 0.1% des Schadens als MP wieder her.

TP-Absorbtion

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 19 ab.

Stufen: Die verbundene Materia stellt 20% / 30% / 40% des Schadens als TP wieder her

Im Gegensatz zu MP-Absorbtion kann man diese Materia auch mit Attacken wie Ausweichrundumschlag verbinden.

Lila Materia

Diese Materia hat unterschiedlichste Funktionen. Sie erhöht eure Statuswerte, gibt dem Charakter neue Angriffe oder löst unter bestimmten Voraussetzungen Zusatzeffekte aus.

TP Boost

Fundort:

Kapitel 2: Kämpft gegen die erste Gegnergruppe. Dreht euch um und lauft die Straße zurück. Die Materia liegt hinter einem Auto

Kapitel 11: Auf dem Weg zwischen zwei Zugwaggons

Kapitel 16: In den Lüftungsschächten über der Herrentoilette

An Verkaufsautomaten verfügbar.

Stufen: 10% / 20% / 30% / 40% / 50% Bonus auf die Maximal TP

Ihr könnt bis zu zwei dieser Materia ausrüsten und einen Bonus von 100% mehr TP erhalten.

MP Boost

Fundort:

Kapitel 3: Tötet 50 Monster und redet mit Katie in den Sektor 7 Slums

Kapitel 6: Auf dem Weg zum dritten Licht. Senkt die vertikale Brücke so weit, dass ihr die Materia erreicht. Es ist dieselbe Brücke wie für die Elementaraffinität-Materia

Kapitel 8: In den Blumenfeldern vor Aeriths Haus

An Verkaufsautomaten verfügbar

Stufen: 10% / 20% / 30% / 40% / 50% Bonus auf Maximal MP

Ihr könnt zwei Materia ausrüsten und einen Bonus von 100% erreichen.

Magie Boost

Fundort:

Kapitel 7: Wenn ihr die Tür mit den Hebeln öffnet. Wiederholt die Prozedur, um den Entsorgungsraum zu öffnen

Kapitel 14: Belohnung für das Klimmzug-Minispiel

Stufen: 5% / 10% / 15% / 20% / 25% Bonus auf den Magiewert

Auch hier ist der maximale Bonus 100%.

Glück Boost

Fundort:

Kapitel 4: Ihr bekommt sie von Wedge, wenn ihr den ersten Platz beim Dart habt.

Kapitel 9 oder 14: Belohnung für das Kniebeugen-Minispiel

Stufen: 10% / 20% / 30% / 40% / 50% Bonus auf den Glückswert

Je höher euer Glück, desto höher eure kritische Trefferchance. Wie zuvor ist die Obergrenze des Bonus 100%.

EP Boost

Fundort:

Kapitel 16 oder 17: Gewinnt die Materia in den Shinra VR-Herausforderungen

Stufen: keine

100% mehr Erfahrungspunkte. Dieser Bonus funktioniert zusammen mit dem New Game Plus Bonus von 100% mehr Erfahrungspunkten, wenn ihr das Spiel abschließt und Kapitel wiederholt.

Gil Boost

Fundort:

Kapitel 16 oder 17: Gewinnt die Materia in den Shinra VR-Herausforderungen

Stufen: keine

Ihr bekommt 100% mehr Gil.

Ausweichrundumschlag

Fundort:

Kapitel 2: Folgt nach dem ersten Kampf der Straße und die Materia liegt direkt neben einem Auto

Stufen: Ausweichrundumschlag anwendbar / Bonus auf Attacke und Effekte

Führt einen Schlag aus, nachdem ihr ausgewichen seid, um einen mächtigen Flächenangriff zu starten.

Ukenagashi

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 12 ab

Stufen: Ukenagashi anwendbar / höherer Schaden und kleiner ATB Boost

Mit dieser Materia könnt ihr Angriffe parieren, dabei ein wenig Schaden verursachen und direkt ohne längere Erholungszeit angreifen. Haltet die Blocktaste R1 gedrückt und nutzt die Kreistaste, um die Parade zu starten. Interessant dabei ist, dass ihr so auch in Clouds Offensivhaltung ausweichen könnt und trotzdem die Haltung beibehaltet. Ukenagashi braucht viel Übung. Aber es lohnt sich!

Erstschlag

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 3 ab

Stufen: keine

Auf Stufe 3 startet ihr den Kampf mit anderthalb ATB-Balken. Nutzt das für Clouds Schwertsturm, um schnell die gegnerischen Reihen auszudünnen, noch bevor der Kampf richtig anfängt.

Auto-Vita

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 1 ab

Stufen: Zaubert Heilung bis zu 3-mal / 10-mal auf Verbündete deren LP in den roten Bereich fallen.

Anfangs eine recht nützliche Materia. Je vertrauter ihr allerdings mit dem Spiel werdet, desto hinderlicher wird sie. Nutzt Heilen am besten manuell, damit ihr die Kontrolle über die MP und ATB-Balken habt.

Meister der Gegenstände

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 11 ab

Stufen: Erhöht die Effizienz von Gegenständen im Kampf um 30% / 40% / 50%

Der Bonus zählt für alle Effekte. Heilung durch Tränke, MP durch Äther, oder Schaden von Granaten.

ATB Schock

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 14 ab

Stufen: Erhöht den ATB-Balken des Charakters gering / mittel / stark wenn ihr einen Gegner in Schockzustand versetzt.

Auf Stufe 3 bringt die Materia ungefähr anderthalb ATB-Balken, wenn der Schockzustand ausgelöst wird.

ATB Kooperation

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 13 ab

Stufen: Verbündete erhalten einen geringen / mittleren / hohen ATB Boost, wenn zweimal das gleiche Kommando ausgeführt wird.

Nutzt die Kommandos schnell hintereinander. Wenn ihr zu lange braucht oder Gegner euch unterbrechen, wird der Effekt nicht ausgelöst.

Wilder Trickser

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 17 ab

Stufen: Erhöht den ATB-Balken des Charakters gering / mittel / stark, wenn drei unterschiedliche Kommandos benutzt werden.

Auch hier müssen die Kommandos zügig hintereinander ausgeführt werden. Auf Stufe 3 erhaltet ihr ungefähr anderthalb ATB-Balken.

Provozieren

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 8 ab

Stufen: Fällt ein Charakter in den roten Bereich der TP, verspottet der Besitzer der Materia alle Gegner für 60 / 90 / 120 Sekunden. Der Effekt hat eine Abklingzeit von 90 / 60 / 30 Sekunden.

Mit der Materia kann ein Charakter eine Weile die Gegner beschäftigen, während ihr heilt oder angreift. Bosse sind jedoch gegen diesen Effekt fast durchgängig immun.

Effizientes Blocken

Fundort:

Schließt für Chadley Kampfbericht 6 ab

Stufen: Der Schaden beim Blocken wird leicht / mittel / stark verringert und ein kleiner / mittlerer / starker ATB Boost ausgelöst.

Eine gute Materia für euren aktiven Charakter, da er meist von den Gegnern fokussiert wird.

Vision

Fundort:

Aerith Anfangsmateria

Kapitel 16 oder 17: Gewinnt zwei zusätzliche Materia in den Shinra VR-Herausforderungen

Stufen: keine

Rüstet ihr diese Materia aus, erhaltet ihr eine zusätzliche Limit Aktion, die euch für die Dauer des Kampfes drei ATB-Balken gewährt.

Rote Materia

Mit Beschwörungsmateria ruft ihr gewaltige Wächter an eure Seite. Wo ihr diese besonderen Materia in Final Fantasy 7 Remake findet, haben wir für euch gesondert aufgelistet. Lest alles darüber in unserem Guide:

15 0 Mehr zum Thema Final Fantasy 7 Remake - Alle Esper & wie ihr sie freischaltet

Habt ihr euch schon alle Materias geschnappt?