Final Fantasy 7 Remake: Episode 2 - Wie geht es jetzt weiter?

In ein paar Tagen erscheint endlich das Remake von Final Fantasy 7 und für Fans endet eine lange Wartezeit. Einen Wermutstropfen gibt es aber dennoch: Ein vollständiges Remake braucht niemand zu erwarten. Denn die kommende Neuauflage deckt nur die Midgar-Episode aus dem PS1-Original ab - also etwa 10 bis 15 Prozent des eigentlichen Spiels.

Da kommt die Frage auf: Wie geht's nun weiter?

Wie viele Episoden soll es insgesamt geben?

Der Grund für die Aufteilung des Final Fantasy 7-Remakes in mehrere Episoden hat mit dem Aufwand zu tun, den Square Enix laut eigener Aussage investiert hat. Weil viel tiefer in die Welt und die Geschichte eingetaucht werden soll, sei es nicht möglich, alles auf einmal abzudecken. So gibt es in Midgar neue Orte zu entdecken und wir erfahren mehr über die Hintergrundgeschichten von Figuren wie Aerith. Eine 1:1-Kopie sollte auf jeden Fall verhindert werden.

Menge der Episoden ist unklar: Derzeit weiß Square Enix selbst nicht, wie viele Episoden es insgesamt geben wird - zumindest war das der Stand zur E3 2019.

231 10 Mehr zum Thema Final Fantasy 7 Remake im Test - Fantastischer Vorgeschmack

Episode 2 ist aber schon in Arbeit

Was wir aber wissen, ist, dass die Entwicklung der nächsten Remake-Episode schon begonnen hat. Dies bestätigte Game Director Tetsuya Nomura im November 2019. Über Details zum zweiten Teil des Remakes hielt sich Nomura aber bedeckt und gab lediglich an, dass man den Erwartungen der Fans gerecht werden möchte.

Daraus, dass Square Enix selbst gar nicht weiß, wie viele Episoden es insgesamt geben wird, die zweite Episode aber schon durchgeplant ist, lässt sich schließen, dass es mindestens drei Teile des Remakes geben könnte. Wann uns die nächste Episode erreichen könnte, ist unbekannt.

Wann könnte es weitergehen?

Der große Vorteil von Square Enix ist jetzt, dass ein Großteil der Grundlagen schon gelegt ist. Die Charaktermodelle und Animationen der Hauptfiguren sind ausgearbeitet, viele Gameplay-Mechaniken wie das Materia-System können einfach übernommen werden und das Kampfsystem steht ebenfalls.

Gut möglich also, dass wir auf die zweite Episode weniger lang warten müssen. So hieß es auch auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels, der Fan-Sorgen im letzten Jahr beseitigen wollte.

"Dank der Arbeit die am ersten Teil bereits getan ist, gehen wir davon aus, dass die Entwicklung des zweiten Spiels deutlich effizienter erfolgt. Wir haben unseren eigenen, internen Zeitplan, aber im Moment möchten wir uns lieber auf Informationen zum ersten Spiel des Projektes konzentrieren."

Unterstützt wird diese Annahme durch die Gerüchte, dass die Arbeit am Final Fantasy 7-Remake nach der Ankündigung zwischenzeitlich von vorn begonnen werden musste. Demnach war die Entwicklung zunächst auf ein externes Studio ausgelagert, wurde dann aber intern übernommen, da der Qualitätsstandard nicht zufriedenstellend war.

Welchen Umfang könnte Episode 2 haben?

Ausgehend von der Midgar-Episode ist es unwahrscheinlich, dass die nächste Final Fantasy 7 Remake-Episode ebenfalls einen derart kleinen Bereich des Hauptspiels abdecken wird. Schließlich macht der Midgard-Abschnitt nur etwa ein Drittel der ersten FF7-Disc aus. Hochgerechnet würde Square Enix also tendenziell auf 9 Vollpreis-Episoden kommen.

Reine Spekulation: Da ein zweiter Remake-Teil wohl auch wichtige Kernelemente und einen definitiven Höhepunkt braucht, könnte der Storyverlauf bis einschließlich der Vergessenen Stadt ein Anhaltspunkt sein.

Wieder Level 1? Wie würde sich Episode 2 spielen?

Die wohl brennendste Frage bezüglich der nächsten Final Fantasy 7 Remake-Episode bezieht sich auf das Fortschrittsystem. Wenn ich in Episode 1 schon starke Esper beschwöre, das Level Cap erreiche und die Elementar-Materia bis zur Maximalstufe ausbaue, fange ich dann wieder von vorn an?

Gerade bei RPG-Sequels gibt es das Klischee, dass der Hauptcharakter seine Fähigkeiten verliert und das neue Abenteuer wieder als "Anfänger" beginnt. Im Kontext des Final Fantasy 7-Remakes ist eine derartige Lösung aber problematisch.

Immerhin gibt es einen Story-Kontext, in dem Cloud, Barrett und Co. nicht plötzlich wieder alles von vorn erlernen können. Square Enix steht also definitiv vor einer Herausforderung.

Was glaubt ihr, wie und wann es weitergehen könnte?