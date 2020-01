Für manche Fans ist die Verschiebung des Final Fantasy 7-Remakes schon schlimm genug. Neben der längeren Wartezeit kommt hier und da sicher die Problematik hinzu, dass sich Leute um den 3. März herum extra frei genommen haben, um sich direkt in Midgard verlieren zu können. Der neue Release-Termin bringt aber noch ein Problem mit sich: Es ist ein Feiertag.

GamePro hat bei Square Enix nachgefragt, um sich bestätigen zu lassen, dass Final Fantasy 7 Remake auch hierzulande am 10. April erscheint. Tatsächlich gilt der neue Releasetermin für alle Region und das bedeutet, dass der heißerwartete Titel bei uns am Karfreitag erscheint. Ja, an einem Tag, an dem sämtliche Geschäfte geschlossen haben.

Wer also direkt am Releasetag loslegen möchte, ist auf den PlayStation Store angewiesen. Denn herunterladen können wir uns Final Fantasy 7 Remake natürlich ohne Probleme. Wer aber die physische Version möchte, muss auf den Karsamstag warten.

Was kann ich dagegen tun? Mit etwas Glück stellen große Ketten wie MediaMarkt oder Saturn schon am Vorabend eines Release Exemplare eines Spiels aus. Manchmal hilft es auch, Mitarbeiter zu fragen, ob man etwas aus dem Lager anfragen und vorzeitig kaufen darf. Auch manche Fachgeschäfte bieten Titel hin und wieder bereits vor dem Release an.

Falls ihr euch das Final Fantasy 7-Remake vorbestellt habt und es euch nach Hause liefern lasst, könnt ihr ebenfalls auf Fortuna hoffen, dass der Lieferant früh genug klingelt. Einfach so am Releasetag in den Laden stapfen und an der Kasse bezahlen, wird bei Final Fantasy 7 aber definitiv nicht möglich sein.

Vielleicht habt ihr im April aber ohnehin schon viel zu viel zu tun, denn der Release-Monat wird ein echter Knaller.

