Ich habe 6 Pro-Controller für die Nintendo Switch 2 getestet - und diesen lege ich jetzt nicht mehr aus der Hand

Die Nintendo Switch 2 ist jetzt schon ein paar Monate auf dem Markt und seitdem sind auch jede Menge Controller von Drittherstellern für die Handheld-Konsole erschienen. Gottseidank! Denn der offizielle Pro-Controller von Nintendo sprengt mit seinem Listenpreis von 90 Euro das ein oder andere Budget. Ich habe mir daher angeschaut, was die Konkurrenz auf dem Kasten hat und war überrascht, wie viel Qualität ich für wenig Geld bekommen habe.

Chris Werian Chris klopft nicht nur Spiele auf ihre Technik ab, sondern testet auch jede Menge Hardware. Unter anderem Pro-Controller für die Switch 2. An das Spielgerät in seinen Händen hat er als ehemaliger Gears of War- und Call of Duty-E-Sportler hohe Ansprüche, für ihn sollte es aber dennoch bezahlbar bleiben.

Transparenzhinweis: So habe ich die Controller erhalten GuliKit, Nintendo und PowerA haben mir ihre Controller kostenfrei bereitgestellt. Der 8BitDo Ultimate 2 wurde mir vom Decky-Online-Shop zur Verfügung gestellt und das Horipad habe ich mir selbst gekauft.

Diesen Controller gilt es zu schlagen:

Der offizielle Switch 2-Controller von Nintendo ist ein edles Produkt, er hat aber auch seine Schwächen.

Wichtige Daten zum Switch 2-Pro-Controller Preis (UVP) : 90 Euro

: 90 Euro Stick-Typ: Potentiometer (austauschbare Module)

Potentiometer (austauschbare Module) Akkulaufzeit: circa 40 Stunden

circa 40 Stunden Gewicht: 237 Gramm

237 Gramm Trigger: digital

digital Rücktasten: 2 (GR und GL)

2 (GR und GL) Vibration: Aktuatoren (HD Rumble 2)

Aktuatoren (HD Rumble 2) NFC-Reader: vorhanden

vorhanden C-Taste: vorhanden

vorhanden Gyro-Sensor: vorhanden

vorhanden Standby-Weckfunktion: vorhanden

vorhanden Klinkenanschluss: vorhanden

vorhanden Anzeige der Spielernummer: oben

oben Anti-Reibungs-Ringe für Sticks: nicht notwendig

nicht notwendig Kompatibilität: Nintendo Switch 2

Pro herausragende Verarbeitung

herausragende Verarbeitung präzise Sticks

präzise Sticks schickes Design

schickes Design liegt fantastisch in der Hand

liegt fantastisch in der Hand schweißabweisende Oberfläche

schweißabweisende Oberfläche sehr niedrige Latenz

sehr niedrige Latenz extrem hohe Akkulaufzeit

extrem hohe Akkulaufzeit HD-Rumble 2 rüttelt fein aufgelöst

HD-Rumble 2 rüttelt fein aufgelöst Klinkenanschluss und C-Taste vorhanden

Klinkenanschluss und C-Taste vorhanden NFC-Reader für Amiibos verbaut

NFC-Reader für Amiibos verbaut gute Software-Integration der Rücktasten

gute Software-Integration der Rücktasten Spieleranzeige gut sichtbar platziert

Spieleranzeige gut sichtbar platziert kann Konsole aus dem Standby wecken Kontra sehr teuer

sehr teuer leicht schwammiges Tasten-Feedback

leicht schwammiges Tasten-Feedback Rücktasten ungünstig positioniert

Rücktasten ungünstig positioniert funktioniert ohne Workarounds nur an der Switch 2

Der neue Pro-Controller von Nintendo ist ein gewaltiges Upgrade im Vergleich zu dem der ersten Switch. Die schweißabweisende Oberfläche fässt sich schön samtig an und das Design wirkt viel hochwertiger. Zudem hat sich die Latenz spürbar verringert, ihr könnt in Spielen also richtig schön flott reagieren.

Im Gegensatz zu den meisten Drittanbieter-Pads verfügt der Switch 2-Pro-Controller über einen Klinkenanschluss für Headsets, eine Spieler*innen-Anzeige, einen NFC-Reader und die neue C-Taste für den Sprach-Chat auf der Konsole. Auch nutzt er eine fein aufgelöste Rumble-Funktion, die kleinste Erschütterungen auslöst, eure Hände aber auch ordentlich durchschütteln kann.

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Er ist mit 90 Euro bei der unverbindlichen Preisempfehlung allerdings vergleichsweise kostspielig, weshalb ich mich auch rasch nach Alternativen umgeschaut habe. Mehr über den Controller findet ihr in meinem ausführlichen Test:

Mein Preis-Leistungs-Tipp: Der GuliKit ES Pro

Der GuliKit ES Pro ist ein sehr basic gehaltener Controller – und genau das macht ihn für mich so gut.

Wichtige Daten zum GuliKit ES Pro Preis (UVP) : 37 Euro

: 37 Euro Stick-Typ: TMR

TMR Akkulaufzeit: circa 28 Stunden

circa 28 Stunden Gewicht: 229 Gramm

229 Gramm Trigger: analog (Hall-Effekt)

analog (Hall-Effekt) Rücktasten: keine

keine Vibration: Motoren

Motoren NFC-Reader: nicht vorhanden

nicht vorhanden C-Taste: nicht vorhanden

nicht vorhanden Gyro-Sensor: vorhanden

vorhanden Standby-Weckfunktion: vorhanden

vorhanden Klinkenanschluss: nicht vorhanden

nicht vorhanden Anzeige der Spielernummer: nicht vorhanden

nicht vorhanden Anti-Reibungs-Ringe für Sticks: vorhanden

vorhanden Kompatibilität: Switch 2, Switch 1, PC, Mac, Android, iOS, Handhelds

Pro sehr attraktiver Preis

sehr attraktiver Preis extrem genaue Sticks

extrem genaue Sticks präzises Steuerkreuz

präzises Steuerkreuz leichte Bauweise

leichte Bauweise niedrigste Bluetooth-Latenz

niedrigste Bluetooth-Latenz Gummi-Ringe beugen Abrieb vor

Gummi-Ringe beugen Abrieb vor kann Konsole aus dem Standby holen

kann Konsole aus dem Standby holen hohe Akkulaufzeit

hohe Akkulaufzeit liegt sehr gut in der Hand

liegt sehr gut in der Hand Gyro-Sensor ist vorhanden

Gyro-Sensor ist vorhanden Tasten-Layout lässt sich flott ändern

Tasten-Layout lässt sich flott ändern mit vielen weiteren Geräten kompatibel

mit vielen weiteren Geräten kompatibel TMR-Technik gegen Stick Drift

TMR-Technik gegen Stick Drift Turbo-Funktion

Turbo-Funktion Änderung der Deadzones Kontra kein NFC-Reader für Amiibos

kein NFC-Reader für Amiibos kein Klinkenanschluss

kein Klinkenanschluss keine C-Taste für Online-Funktionen

keine C-Taste für Online-Funktionen keine Anzeige der Spielernummer

keine Anzeige der Spielernummer Rumble grobmotorisch

Rumble grobmotorisch Verarbeitung wirkt billig

GuliKit ist einer der führenden Hersteller von Controllern mit magnetischen Sensoren. Die verwendeten TMR-Sticks sind enorm präzise und werden aufgrund ihrer Bauweise auch viele Jahre diese Genauigkeit beibehalten. Mehr zu der Technik erfahrt ihr hier:

Hinzu kommen eine hohe Akkulaufzeit und eine niedrige Latenz. GuliKit wirbt mit nur drei Millisekunden Verzögerung, was sich beim Spielen im Praxistest auch bemerkbar macht. Mario, Yoshi und Bayonetta hüpften nur wenige Frames, nachdem ich die Sprungtaste gedrückt habe, über den Bildschirm.

Zudem verfügt er über einen genialen Kniff: Per Schalter auf der Rückseite lässt sich das Tasten-Layout anpassen – B und A sowie X und Y werden also vertauscht. Damit das dann auch noch optisch passt, liegt ein kleiner Greifer im Paket, mit dem sich die Buchstaben ganz einfach auswechseln lassen.

GuliKit hat sich ein cleveres System überkegt, mit dem sich die Tasten-Aufsätze einfach herausziehen lassen. Das klappt flott und bei meinen Versuchen soweit auch ohne Kratzer.

Konsole aus der Ferne starten: Der ES Pro kann die Nintendo Switch 2 aus dem Ruhemodus per Home-Taste wecken. Die Einrichtung funktioniert dabei aber eine ganze Spur anders als beim offiziellen Pro-Pad. Ihr müsst dabei die Konsole in einer ganz speziellen Reihenfolge starten sowie den Controller verbinden, damit sich die Konsole an ihn erinnert.

ES vs ES Pro Neben dem ES Pro hat GuliKit auch noch den Standard-ES im Programm. Der ist noch einmal 5 Euro günstiger, hat aber kein USB-C-Ladekabel im Paket, nutzt etwas weniger präzise Hall-Effekt-Sticks und kann nicht bei den Deadzones angepasst werden. Daher lege ich euch auch die minimal teurere Pro-Variante ans Herz.

Mein Allround-Gewinner: Der 8BitDo Ultimate 2 (Wireless und Bluetooth)

Der Ultimate 2 ist ein toller Controller – aber Obacht! Es gibt ihn in zwei Varianten.

Wichtige Daten zum Ultimate 2 Wireless und Ultimate 2 Bluetooth Preis (UVP) : 60 Euro (Wireless) / 70 Euro (Bluetooth)

: 60 Euro (Wireless) / 70 Euro (Bluetooth) Stick-Typ: TMR

TMR Akkulaufzeit: circa 20 Stunden (Wireless) / circa 25 Stunden (Bluetooth)

circa 20 Stunden (Wireless) / circa 25 Stunden (Bluetooth) Gewicht: 246 Gramm

246 Gramm Trigger: über Trigger-Stops wahlweise analog oder digital

über Trigger-Stops wahlweise analog oder digital Rücktasten: 2 / PL und PR (frei belegbar)

2 / PL und PR (frei belegbar) Zusatz-Schultertasten: 2 / L4 und R4 (frei belegbar)

2 / L4 und R4 (frei belegbar) Vibration: Motoren

Motoren NFC-Reader: nicht vorhanden

nicht vorhanden C-Taste: nicht vorhanden

nicht vorhanden Gyro-Sensor: vorhanden

vorhanden Standby-Weckfunktion: nur Bluetooth-Version via Update

nur Bluetooth-Version via Update Klinkenanschluss: nicht vorhanden

nicht vorhanden Anzeige der Spielernummer: nicht vorhanden

nicht vorhanden Anti-Reibungs-Ringe für Sticks: vorhanden

vorhanden Kompatibilität: Switch 2, Switch 1, PC, Mac, Android, iOS, Handhelds

Pro sehr präzise Sticks

sehr präzise Sticks TMR-Technik gegen Stick Drift

TMR-Technik gegen Stick Drift Gyro-Sensor wurde verbaut

Gyro-Sensor wurde verbaut großartige Ergonomie

großartige Ergonomie Anti-Friction-Ringe verhindern Stick-Schmutz

Anti-Friction-Ringe verhindern Stick-Schmutz Trigger-Stops für Wahl zwischen digital und analog

Trigger-Stops für Wahl zwischen digital und analog drei programmierbare Tasten-Presets

drei programmierbare Tasten-Presets Turbo-Funktion

Turbo-Funktion individualisierbare RGB-Beleuchtung

individualisierbare RGB-Beleuchtung zwei zusätzliche Schultertasten

zwei zusätzliche Schultertasten zwei Rücktasten

zwei Rücktasten kommt mit einer Ladestation

kommt mit einer Ladestation mit vielen Geräten kompatibel

mit vielen Geräten kompatibel 2,4 GHz-Adapter für niedrigere Latenz liegt bei

2,4 GHz-Adapter für niedrigere Latenz liegt bei Weckfunktion für die Switch 2 (nur Bluetooth) Kontra unterschiedliche Varianten sorgen für Verwirrung

unterschiedliche Varianten sorgen für Verwirrung Multifunktionstaste unglücklich positioniert

Multifunktionstaste unglücklich positioniert keine Anzeige der Spielernummer

keine Anzeige der Spielernummer Bluetooth-Latenz deutlich hinter GuliKit

Bluetooth-Latenz deutlich hinter GuliKit keine C-Taste

keine C-Taste kein Klinkenanschluss

kein Klinkenanschluss kein NFC-Reader für Amiibos

kein NFC-Reader für Amiibos Share-Taste funktioniert nicht (nur Wireless)

Achtung! Bevor ich zu meiner Einschätzung des 8BitDo Ultimate 2 komme, muss ich vor einem wichtigen Detail warnen. Es gibt das Pad als identisch aussehende Bluetooth- und Wireless-Variante. Sie bieten einen vergleichbaren Funktionsumfang, haben jedoch wichtige Unterschiede:

die Wireless-Variante kann sich über Bluetooth nicht mit der Nintendo Switch 2 und Switch 1 verbinden, sondern lediglich mit Smartphones

die Wireless-Variante verfügt über eine deutlich niedrigere Latenz bei allen Verbindungsarten und hat die präziseren Sticks

die Bluetooth-Version kann die Nintendo Switch 2 aus dem Standby wecken, dafür ist aber ein Update der Firmware notwendig

die Bluetooth-Variante wird mit dem Nintendo-Tasten-Layout ausgestattet, die Wireless-Version hingegen mit der Xbox-Anordnung

die Share-Taste der Wireless-Version funktioniert nicht mit der Nintendo Switch 2 und Switch 1

Die Wireless-Variante kann aber trotzdem mit der Switch 2 über den mitgelieferten 2,4 GHz-Adapter verbunden werden. Haltet beim Einschalten des Controllers die Taste mit dem 8BitDo-Herz und Y gleichzeitig gedrückt. Der Trick funktioniert sogar mit der Bluetooth-Variante, um dessen Latenz zu verringern!

Davon abgesehen funktionieren beide Controller-Versionen auf dieselbe Art und Weise und verwenden größtenteils deckungsgleiche Teile. Die verbauten TMR-Sticks sind also bei beiden Ultimate 2-Varianten extrem präzise und auch die Ergonomie gefällt mir richtig gut, da sie dem Original am nächsten kommt.

Zwar bin ich kein Fan von RGB-Beleuchtung, sie lässt sich aber auch ausstellen, zu unterschiedlichen Verläufen kombinieren und in der Helligkeit regulieren.

Mit den verbauten Trigger-Stops, vier Zusatztasten (zwei oben, zwei hinten), einer individualisierbaren RGB-Beleuchtung, drei per App erstellbaren Tasten-Presets und einer Ladestation gibt es obendrein auch noch richtig üppige Bonus-Features.

Ein Detail nervt mich jedoch komplett: Auf dem Switch-typischen Platz für die Home-Taste liegt beim Ultimate 2 die Multifunktionstaste für die RBG-Beleuchtung, die Turbo-Funktion und die Zusatztasten. Aus Gewohnheit habe ich also ständig das Leucht-Bling-Bling umgeschaltet, statt ins Home-Menü der Switch 2 zu gelangen. Argh!

Die Preis-Leistungs-Alternative von 8BitDo selbst: Der Ultimate 2C

Das ist der 8BitDo Ultimate 2C. Samara hat das knallige Pink gleich überzeugt, aber natürlich stehen auch noch andere Farben zur Auswahl.

Während ich mich auf den Ultimate 2 gestürzt habe, hat sich meine Kollegin Samara den Ultimate 2C, also eine Variante mit weniger Schnickschnack, vorgeknöpft. Ihm fehlen die Rücktasten, es wurde keine RGB-Beleuchtung verbaut und auch der Akku ist eine ganze Spur kleiner, hält also nur noch rund 10 bis 15 Stunden durch. Auch sind im Vergleich zur TMR-Technik leicht unpräzisere Hall-Effekt-Sticks verbaut.

Samaras Fazit fällt mit Blick auf den günstigen Preis von 35 Euro aber dennoch positiv aus:

Samara Summer Da ich nicht viel auf der Nintendo Switch 2 im TV-Modus zocke, brauchte es eine Budget-Lösung. Und der 8BitDo Ultimate 2C tut, ganz flapsig ausgedrückt, in der Hinsicht einfach, was er soll. Das Pad liegt super in den Händen und die Sticks fühlen sich ebenfalls wertig an.



Er ließ sich problemlos mit der Konsole verbinden und dank eines Updates kann der Controller sie jetzt auch aus dem Standby wecken.



Einzig mit dem Steuerkreuz bin ich nicht ganz glücklich. Es lässt sich etwas zu leicht bewegen/hat zu wenig Widerstand und fühlt sich daher für mich etwas unpräzise an.

Wie auch beim Ultimate 2 müsst ihr beim Ultimate 2C auf die jeweilige Version achten! Denn auch ihn gibt es als Bluetooth-Variante für die Switch 1 und Switch 2 sowie als reaktionsschnellere Wireless-Version, die nur per Tastenkombo von der Nintendo-Konsole erkannt wird.

Beim Bluetooth-2C kommt hinzu, dass die Trigger rein digital sind, ein Gyro-Sensor vorhanden ist und der optionale 2,4 GHz-Adapter fehlt. Die Wireless-Variante besitzt stattdessen analoge Abzüge, ein 2,4 GHz-Adapter liegt bei und es fehlt der Gyro-Sensor.

Keine echte Alternative mehr, da mittlerweile veraltet: Der Switch 1-Pro-Controller

Der Switch 1-Pro-Controller ist zwar technisch nicht mehr der frischste, aber eine solide Ausweichmöglichkeit.

Wichtige Daten zum Switch 1-Pro-Controller Preis (UVP) : 70 Euro

: 70 Euro Stick-Typ: Potentiometer (verlötet)

Potentiometer (verlötet) Akkulaufzeit: circa 40 Stunden

circa 40 Stunden Gewicht: 248 Gramm

248 Gramm Trigger: digital

digital Rücktasten: keine

keine Vibration: Aktuatoren (HD Rumble 1)

Aktuatoren (HD Rumble 1) NFC-Reader: vorhanden

vorhanden C-Taste: nicht vorhanden

nicht vorhanden Gyro-Sensor: vorhanden

vorhanden Standby-Weckfunktion: nicht vorhanden

nicht vorhanden Klinkenanschluss: nicht vorhanden

nicht vorhanden Anzeige der Spielernummer: unten

unten Anti-Reibungs-Ringe für Sticks: nicht vorhanden

nicht vorhanden Kompatibilität: Switch 2, Switch 1, PC, Mac, Android, iOS, Handhelds

Pro präzise Sticks

präzise Sticks NFC-Reader ist verbaut

NFC-Reader ist verbaut sehr hohe Akkulaufzeit

sehr hohe Akkulaufzeit liegt gut in der Hand

liegt gut in der Hand solides Tastenfeedback

solides Tastenfeedback HD-Rumble für feine Vibrationen

HD-Rumble für feine Vibrationen kann für niedrigere Latenz verkabelt genutzt werden

kann für niedrigere Latenz verkabelt genutzt werden Gyro-Sensor ist vorhanden

Gyro-Sensor ist vorhanden mit vielen weiteren Geräten kompatibel Kontra sehr hohe Wireless-Latenz

sehr hohe Wireless-Latenz kein Klinkenanschluss

kein Klinkenanschluss keine C-Taste für Online-Funktionen

keine C-Taste für Online-Funktionen Sticks verschmutzen, da keine Anti-Friction-Ringe

Sticks verschmutzen, da keine Anti-Friction-Ringe kein Aufwecken aus dem Standby

Besitzt ihr bereits einen Switch 1-Pro-Controller, dann könnt ihr ihn auch an der Switch 2 verwenden. Leider hat er beim Umzug auf die neue Konsole die Weck-Funktion aus dem Standby eingebüßt, ihr müsst also zum Einschalten zwangsläufig Richtung TV-Setup wandern.

Ein großer Störfaktor ist zudem die hohe Latenz des verwendeten Bluetooth-Moduls. Vor allem in schnellen Action-Spielen wie Bayonetta 3 oder Apex Legends hatte ich meine Probleme, in die höchsten Ränge vorzustoßen, da Eingaben erst sehr spät auf dem Bildschirm umgesetzt wurden.

