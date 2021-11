Final Fantasy Tactics-Remaster wird immer wahrscheinlicher

Nein, das Gerücht, dass Final Fantasy Tactics ein Remaster erhalten könnte, ist nicht neu. Aber nun ist ein neuer Hinweis aufgetaucht, der darauf hindeutet, dass an der Vermutung etwas dran sein könnte. Wir verraten euch, warum es immer wahrscheinlicher wird, dass das beliebte Spin-Off für die PS1 eine Neuauflage erhalten wird.

Neuer Hinweis auf Remaster

Darum geht es: Tactics gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Final Fantasy-Spin-Offs und die Hinweise darauf, dass der PS1 Klassiker ein Remaster erhält, verdichten sich immer weiter. Bereits vor einigen Monaten war die Information über eine Neuauflage Teil eines riesigen Leaks. Dabei wurden beinahe alle Spiele auf den GeForce Now-Servern offengelegt.

Inzwischen scheint es aber, wie gamerant.com berichtet, eher so, als seien viele der dort aufgeführten Titel nur Platzhalter. In einigen Fällen, wie bei der PC-Version von God of War, folgte jedoch eine Ankündigung. Wie es scheint, könnte das auch im Fall des Final Fantasy Tactics-Remaster noch eintreten.

Das ist neu: Nun wurde das Spiel nämlich laut Gamerant bei einem digitalen Einzelhändler namens Instant Gaming entdeckt. Zudem gab es noch einen weiteren Hinweis, über den wir kürzlich berichtet haben. Ein User auf Reddit hat verraten, dass er von Eidos Montreal zu einem Playtest eingeladen wurde – und die Fragen, die im Vorfeld gestellt wurden, deuteten ebenfalls auf FF Tactics hin.

Auch wenn alles bisher noch im Bereich der Spekulation liegt, so verdichten sich doch langsam die Hinweise und es könnte gut sein, dass wir bald eine offizielle Ankündigung für die Neuauflage erhalten werden.

Mehr aus dem Final Fantasy-Universum:

Was ist FF Tactics?

Falls ihr euch bisher noch nie mit der Reihe beschäftigt habt, verraten wir euch, worum es geht: Das erste Final Fantasy Tactics erschien im Westen im Jahr 1998 für die erste PlayStation. Mit dem taktischen RPG ging es nach Ivalice.

Der Name dürfte euch auch ein Begriff sein, falls ihr das Spin-Off nicht kennt, denn die Welt war beispielsweise auch Setting für Final Fantasy 12. Die Reihe wurde später auf dem Game Boy Advance und Nintendo DS fortgesetzt.

Was haltet ihr von den Hinweisen? Denkt ihr, wir bekommen das Remaster und würdet ihr euch darüber freuen?