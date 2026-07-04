Obwohl viele keinen Bock auf 100 Euro für GTA 6 hatten, kauft die Mehrheit von euch jetzt die Ultimate Edition

Wer alle Shops betreten und alle Aufträge für Gangs erledigen will, muss mehr zahlen.

Bevor vor rund einer Woche die Vorbestellungen für GTA 6 angelaufen sind, war der Preispunkt das große Diskussionsthema. Viele Fans befürchteten, Rockstar werde uns ordentlich zur Kasse bitten und höhere Preise damit auch gleich für andere Entwicklerteams salonfähig machen.

Es graute Zocker*innen davor, dass der neue Blockbuster bereits standardmäßig 100 Euro oder mehr kosten könnte. Jetzt ist bekannt: Es gibt eine 80 Euro teure Edition. Die Mehrheit von euch holt sich aber trotzdem lieber die 100 Euro teure Ultimate-Version.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

GTA 6-Umfrage: Die meisten von euch wollen die Ultimate Edition kaufen

Wir haben euch gefragt, ob ihr GTA 6 vorbestellen wollt und zu welcher Edition ihr greifen werdet. Zu dem Zeitpunkt waren bisher nur die US-Preise bekannt. Somit war schon relativ sicher, dass die Euro-Preise eins zu eins gleich ausfallen werden, eine Bestätigung gab es jedoch noch nicht. Bei euch lag die teurere Edition klar vorne:

Ja, ich schlage direkt bei der Ultimate-Edition zu. (64%, 2487 Stimmen)

Nein, ich werde GTA 6 nicht vorbestellen. (17%, 660 Stimmen)

Ich warte noch den Euro-Preis ab und entscheide dann. (10%, 383 Stimmen)

Ja, ich kaufe mir aber die Standard-Edition. (9%, 346 Stimmen)

Stimmen Gesamt: 3876 (Ergebnisse zuletzt abgerufen am 30. Juni um 16:22 Uhr)

Rechnen wir noch diejenigen von euch raus, die das Spiel gar nicht kaufen oder wegen der fehlenden Bestätigung des Euro-Preises noch keine Entscheidung getroffen hatten, dann fällt das Ergebnis sogar noch klarer aus:

Ja, ich schlage direkt bei der Ultimate-Edition zu. (88%, 2487 Stimmen)

Ja, ich kaufe mir aber die Standard-Edition. (12%, 346 Stimmen)

Basierend auf den 2.833 verbleibenden Stimmen.

In einer früheren GTA 6 Preis-Umfrage wollten wir von euch wissen, wie viel ihr bereit seid, für das Spiel auszugeben und da wollte eine knappe Mehrheit das Portemonnaie am liebsten noch mehr schonen. Hierbei hatten wir uns auf die Standard Edition bezogen und da sagten die meisten: "Ich würde GTA 6 nur kaufen, wenn es 60 Euro oder weniger kostet" (21% der Stimmen)

Allerdings waren fast genauso viele Personen bereit 80 Euro auszugeben oder sogar mehr als 100 Euro auszugeben. Beide Antworten erhielten 19% der Stimmen.

Grundsätzlich ist die ganz große allgemeine Befürchtung einer Preiserhöhung für die Standard Edition ausgeblieben, schließlich gibt es bereits andere AAA-Titel, für die ebenfalls 80 Euro berappt werden müssen. Wie wichtig die Zusatzinhalte der Ultimate Edition sind, muss am Ende jeder selbst entscheiden. Und wie präsent wir in der Spielwelt drauf hingewiesen werden, wenn sie uns fehlen – auch das muss sich noch zeigen.

Geht ihr davon aus, dass sich die Ultimate Edition ganz grundsätzlich derart gut verkaufen wird?