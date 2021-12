F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch erschien bereits am 27. September 2021 für PC und Playstation, ist aber an den meisten Spielern unbemerkt vorübergegangen. Und das obwohl das Metroidvania auf Metacritic eine Wertung von ganzen 80 Punkten bekommen hat. Jetzt bietet sich jedoch die ideale Gelegenheit, den Geheimtipp nachzuholen!

Denn am 22. Dezember 2021 erscheint nicht nur ein umfangreiches Content-Update, passend dazu gibt es auch einen Sale und ihr könnt beim Kauf des spannenden Actionspiels direkt einige Euro sparen!

Was ist F.I.S.T.?

Mit F.I.S.T. bekommt ihr ein ganz besonderes 3D-Metroidvania. Hier erkundet ihr als Kaninchen Ryton mit mechanischer Faust die Dieselpunk-Welt Torch City, die von der Legion eingenommen und kolonisiert wurde. Seitdem sind jedoch bereits sechs Jahre vergangen und Rayton lebt mittlerweile im Untergrund. Um seinen Freund zu retten, zieht er jedoch aufs Neue los und wird dabei in ein Ränkespiel zwischen der Mafia, den Rebellen sowie der Legion verwickelt.

Euer wichtigster Begleiter ist dabei eine mechanische Faust, mit der ihr eure Gegner effektvoll verprügelt. Außerdem habt ihr mit einem Drill und einer Elektropeitsche noch Zugriff auf zwei weitere Hauptwaffen. Wie von einem Metroidvania zu erwarten, schaltet ihr im Laufe des Spiels zudem immer weitere Fähigkeiten frei, mit denen ihr in neue Gebiete der Welt reisen könnt.

Endloser Spaß dank neuer Inhalte

Das neue Update baut vor allem das Endgame von F.I.S.T. aus. Nach dem Abschluss der Story erhaltet ihr Zugriff auf den Boss-Rush-Modus. Hier ist der Name Programm und ihr kämpft der Reihe nach gegen sämtliche Bossgegner des Spiels. Wer den Schwierigkeitsgrad auf die Spitze treiben will, darf sich mit einigen der Zwischengegner gar im Albtraum-Modus messen.

Ebenso bekommt ihr mit dem Update die Möglichkeit, euch den Soundtrack des Spiels über das Hauptmenü anzuhören. Außerdem könnt ihr einen Blick in das zuvor unveröffentlichte Artbook werfen und so einen Einblick in die Entwicklung des Spiels erhalten.

Endlich Deutsch! Auf der Playstation 4 sowie der PS5 liefert das Update zudem Unterstützung für weitere Sprachen. Darunter ist auch Deutsch. Wer mit dem Kauf also wegen der bisherigen Sprachbarriere noch gewartet hat, kann jetzt bedenkenlos zugreifen! Zu den weiteren unterstützten Sprachen zählen dann Russisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.

Sale auf allen Plattformen

Passenderweise erscheint das Update am 22. Dezember gemeinsam mit dem Start der zahlreichen Winter- und Weihnachts-Sales in den verschiedenen Online-Stores. So könnt ihr F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch direkt mit einem Rabatt von mindestens 15 Prozent kaufen. Auf der Playstation spart ihr zudem noch mehr.

Steam Winter Sale: 22. Dezember 2021 bis 5. Januar 2022 - 15 Prozent Rabatt

22. Dezember 2021 bis 5. Januar 2022 - 15 Prozent Rabatt Epic Launch und Weihnachtssale: 14. Dezember 2021 bis 6. Januar 2022 - 15 Prozent Rabatt

14. Dezember 2021 bis 6. Januar 2022 - 15 Prozent Rabatt Playstation Weihnachtssale: 22. Dezember 2021 bis 19. Januar 2022 - 20 Prozent Rabatt + 5 Prozent Rabatt für Spieler in der EU und Nordamerika

Jetzt ist also der ideale Zeitpunkt gekommen, euch das Spiel anzusehen. Immerhin bekommt ihr es nicht nur günstiger als bisher, sondern bekommt im Gegenzug dazu auch noch mehr Inhalte!