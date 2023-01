Forspoken im Trailer-Überblick: Alles, was ihr vor dem Release wissen müsst

Forspoken ist der erste Blockbuster des Spiele-Jahres 2023. Das Action-Adventure von Square Enix und Luminous Productions erscheint am 24. Januar für PS5 und PC und lockt mit einer spannenden Welt, einem actionreichen Kampfsystem und originellen Ideen.

Wir zeigen euch im Trailer-Überblick alles, was ihr vor dem Release zum ehemals als Project Athia bekannten Spiel wissen müsst. Um in die richtige Stimmung zu kommen, solltet ihr euch vorab unbedingt den neuesten Cinematic Trailer anschauen, der euch auf das Abenteuer einstimmt:

1:00 Forspoken - Neuer Cinematic-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Das ist Forspoken

Seit der Ankündigung von Forspoken haben viele Spieler*innen Schwierigkeiten, den Titel einzuordnen. Das dürfte in erster Linie an der einzigartigen Geschichte und dem ungewohnten Gameplay-Mix liegen, den das Spiel bietet. Die Heldin und Hauptfigur ist Frey Holland, eine junge Frau aus New York. Auf mysteriöse Art und Weise strandet Frey in der magischen und gefährlichen Welt von Athia.

Hier entdeckt sie, dass sie selbst ebenfalls über magische Fähigkeiten verfügt und wird schon bald zur Hoffnung der Bewohner*innen. Beim Aufbau gibt sich Forspoken allerdings deutlich klassischer als bei der Hintergrundgeschichte. Ihr könnt euch auf Open-World-Gameplay inklusive Erkundung, Nebenmissionen und verbesserbaren Fähigkeiten einstellen.

Einen Überblick gibt euch das folgende Video:

10:00 Forspoken zeigt 10 Minuten neues Gameplay-Material

In Forspoken trifft Magie auf Parkour

Der Kontrast zwischen der Welt, aus der Frey stammt und der, in die sie hineinstolpert, soll immer wieder Thema sein. Besonders zeigt sich das bei der Fortbewegung. Hier setzt die Heldin nämlich auf einen Mix aus Parkour-Bewegungen und magischen Fähigkeiten.

So könnt ihr euch schnell an Wänden hochziehen, weite Sprünge vollziehen und übers Wasser gleiten. Die Welt soll dadurch gewissermaßen zu eurem Spielplatz werden und je weiter ihr voranschreitet, desto mehr Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung.

Hier bekommt ihr einen guten Eindruck vom Parkour-Gameplay:

3:37 Forspoken - Neuer Trailer zum Open World-Spiel legt Fokus auf Parkour

Kollegin Eleen konnte sich den Titel vorab schonmal ansehen und fasst ihre Eindrücke für euch in ihrer Preview zusammen:

18 8 Preview Forspoken angespielt: Erst überfordernd, dann ziemlich spaßig

Auch in den Kämpfen wird es magisch

So schön die Welt von Athia auch aussehen mag, die allermeisten ihrer Einwohner*innen würden Frey am liebsten schnellstmöglich den Garaus machen. Glücklicherweise kann die Protagonistin ihre magischen Fähigkeiten aber auch für den Angriff und die Verteidigung nutzen.

Es stehen verschiedene Zauber zur Verfügung, von denen einige erst im Lauf des Spiels freigeschaltet werden. Blocken und Ausweichen sind dabei ebenso wichtig wie clever eingesetzte Attacken. Die Zauber haben allesamt mit den unterschiedlichen Elementen zu tun. So kann Frey Ranken sprießen lassen, die Gegner festhalten oder Wände aus Wasser beschwören.

Mehr über das Kampfsystem erfahrt ihr hier:

4:57 Forspoken - Gameplay-Trailer stellt das Kampfsystem vor

Die fantastische Welt von Athia

Athia ist eine magische Welt, die Frey genauso kennenlernen muss wie wir als Spieler*innen. Die Open World kann frei erkundet werden und steckt voller Geheimnisse, Herausforderungen und Geschichten.

An alten Altären können neue Fähigkeiten verdient und verbessert werden. Viele der Bewohner*innen von Athia, die euch nicht ans Leder wollen, vergeben kleine Nebenaufgaben, mit denen ihr Geld und Ausrüstung verdienen könnt. Besonders interessant dürften dabei die geflügelten Katzen sein, mit denen Frey sich anfreunden kann.

3:38 Forspoken - Im Action-Adventure könnt ihr euch mit geflügelten Katzen anfreunden

Es gibt eine Demo: Jetzt solltet ihr einen besseren Eindruck davon haben, was euch in Forspoken erwartet. Wenn ihr jetzt schon heiß auf das Actionspiel seid oder euch doch nochmal einen eigenen Eindruck machen wollt, solltet ihr euch die Demo herunterladen, die seit geraumer Zeit auf PS5 und PC zur Verfügung steht.

Was haltet ihr von Forspoken? Freut ihr euch auf das Action-Adventure oder lasst ihr lieber die Finger davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!