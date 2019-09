Fortnite führt endlich Bots für Anfänger ein

Fortnite führt nach langer Zeit eine wirklich große Neuerung ein, über die Epic offenbar schon lange nachdenkt: Mit dem Update 10.40 kommt endlich skillbasiertes Matchmaking ins Spiel. Das sorgt dafür, dass ihr nicht mehr zufällig mit Spielern aus allen Erfahrungsstufen zusammengewürfelt werdet, sondern steckt euch mit Fortnite-Fans in eine Lobby, die ungefähr auf demselben Level wie ihr spielen. Außerdem gibt es für Anfänger ab Season 11 auch Bots in nicht-kompetitiven Spielmodi.

Fortnite ändert nach über zwei Jahren das Matchmaking für mehr Fairness

Epic Games erklärt in einem neuen Blog-Eintrag auf der offiziellen Seite, dass sich in den vergangenen zwei Jahren kaum etwas an der Matchmaking-Strategie für die Kern-Spielmodi geändert habe. Im Verlauf des letzten Jahres habe sich der Skill-Bereich allerdings stark vergrößert und dem wolle der Entwickler nun mit "verbesserter Matchmaking-Logik" Rechnung tragen.

Was heißt das? Fortnite-Macher Epic erklärt das neue Matchmaking folgendermaßen:

"Du wirst mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Spieler treffen, die über ähnliche Fähigkeiten verfügen und während du besser wirst, sollten das auch deine Gegner tun."

Die Änderung soll nach und nach ausgerollt werden. Sie betrifft "sämtliche Kern-Spielmodi" des Battle Royale-Modus' von Fortnite.

Season 11 bringt Bots: Ähnlich wie bei PUBG Mobile starten Fortnite-Anfänger bald auch in Matches, die unter anderem von Bots bevölkert sind. Das soll den Einstieg erleichtern und dabei helfen, das Spiel kennenzulernen sowie die eigenen Skills zu verbessern.

Dabei verhalten sich die Fortnite-Bots angeblich so wie menschliche Spieler und beschränken sich auf nicht-kompetitive Modi. Selbstverständlich wird auch dieses System in Zukunft weiter verbessert und erneuert.

"Bots werden im Zusammenspiel mit dem neuen Matchmaking-System funktionieren und wenn du besser wirst, bekommst du es mit weniger Bots zu tun. "

Wie findet ihr es, dass es bald auch Bots in Fortnite gibt? Was haltet ihr von Matchmaking im Allgemeinen?

