Fortnite Chapter 2-Start-Datum wurde geleakt & es ist schon bald

Epic hat die 10. Fortnite-Season bekanntlich mit einem spektakulären Event beendet, über das das halbe Netz gerade redet. Aktuell ist Fortnite offline, wenn wir den Battle Royale-Shooter jetzt starten, starren wir auf ein schwarzes Loch.

Doch jetzt ist offenbar bekannt, wann Fortnite weiter geht. Und nicht nur das: Der Battle Pass zu Chapter 2 wurde ebenfalls geleakt.

An diesem Tag soll Kapitel 2 starten

Was ist jetzt passiert? Vor Kurzem berichtete die Fortnite-News-Seite Fortnite Intel via Twitter über die chinesische Website des Shooters. Und die soll laut Fortnite Intel das Startdatum von Chapter 2 bereits verraten.

Am 15. Oktober 2019 startet wohl das zweite Fortnite-Kapitel - Allerdings ist das hierzulande bislang noch nicht offiziell bestätigt. Womöglich rückt die chinesische Website aber jetzt schon mit dem Datum raus, weil der 15. Oktober in China schon in wenigen Stunden beginnt.

Ab welcher Uhrzeit wir hier wieder spielen können, steht nach wie vor nicht fest. Womöglich dauert es aber nicht mehr allzu lang, bis wir genaueres wissen. Wir halten euch darüber natürlich auf dem Laufenden.

Fortnite China website says that Chapter 2 is set to start on October 15.. pic.twitter.com/fUgOFM3NXo — Fortnite News (@FortniteINTEL) October 14, 2019

Warum Chapter 2 und nicht Season 11? Fans sind bislang davon ausgegangen, dass nach der zehnten Fortnite-Season - logischerweise - die 11. Season starten wird. Dem ist aber wohl nicht so.

Fortnite wird demnächst Chapter 2 aufschlagen. Das bestätigt jetzt nicht nur die oben genannte chinesische Website, sondern wurde bereits am Wochenende über den italienischen App Store geleakt. Und nicht nur das: Der Leak deutete bereits erste neue Inhalte für Chapter 2 an.

Wie reagiert die Community?

Fortnite-Fans aus aller Welt sitzen momentan natürlich auf heißen Kohlen. Unter dem Twitter-Post von Fortnite Intel machen sich sowohl Ungeduld als auch Aufregung über das bevorstehende zweite Chapter breit.

"Leute, die das schwarze Loch anstarren, sehen in etwa so aus:"

ppl lookinga at the hole be like pic.twitter.com/xArut4XIn9 — Yon? (@YyonXX) October 14, 2019