Fortnite - Countdown endet heute, startet dann die Rakete?

Erst Meteoriten und jetzt vielleicht auch noch Raketen? Fortnite überrascht seine Spieler immer wieder mit Events, die nicht nur schick aussehen, sondern auch neue Modi, Skins oder Waffen mit sich bringen.

Zuletzt hat ein Meteoriteneinschlag im Dusty Depot für eine große Veränderung der Map gesorgt. Meteoritenkratergroß, um genau zu sein. Im Vorfeld hatten Spieler monatelang überlegt, was es mit den Meteoren auf sich haben könnte, in manchen Matches saßen sogar ganze Gruppen friedlich zusammen, um gemeinsam die Körper am Himmel zu beobachten.

Jetzt gibt es seit einigen Tagen einen neuen Grund zu Rätseln: Ein riesiger Countdown, der heute um 19:30 abläuft. Was kündigt er an? Einen neuen, zeitlich limitierten Modus? Neue Waffen? Oder ein weiteres Update einer Map?

Viele Spieler vermuten, dass mit dem Ablauf des Countdowns die Rakete startet, die im Silo bei Snobby Shores herumsteht. Raketen und Countdowns passen ganz wunderbar zusammen, vor allem, wenn man bedenkt, dass momentan auch im Spiel Sirenen zu hören sind, die ebenfalls auf etwas Großes vorbereiten.

Auch ein bekannter Fortnite-YouTuber weist in einem Tweet auf ein wichtiges Ereignis hin, erwähnt aber auch, dass es nur ein einziges Mal stattfinden soll. Später gab er jedoch zu bedenken, dass sich auch so viele Leute gleichzeitig einloggen könnten, um den Countdown ablaufen zu sehen, dass sie die Server überlasten.

Guys... what if so many ppl queue into the game to watch the rocket launch, that we break matchmaking again and nobody sees it.

Lol