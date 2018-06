Fortnite-Update 4.5 hat den (mittlerweile wieder abgeschalteten) Spielwiese-Modus und diverse Bugfixes gebracht. In den Tiefen der Updates entdecken Dataminer immer wieder Hinweise auf kommende Neuerungen.

So auch dieses Mal: Es gibt neue Skins zu bestaunen, samt der dazu passenden Items wie Erntewerkzeuge und Rucksäcke. Zusätzlich sind Hinweise auf einen neuen Jetpack-Modus sowie Emotes und eine neue Knarre aufgetaucht, die Tommy Gun.

Die "Drum Gun" oder Tommy Gun kommt offenbar als Sturmgewehr ins Spiel. Es gibt sie den Dataminern zufolge dann in den Seltenheits-Stufen grau, grün und blau. Sie sollte also häufig zu finden sein und dürfte außerdem über ein ziemlich großes Magazin verfügen.

