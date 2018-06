Fortnite bietet mit dem zeitlich begrenzten Spielwiese-Modus die perfekte Gelegenheit, sich mal so richtig auszutoben. Leider wurde das Ganze wegen technischer Schwierigkeiten wieder abgeschaltet und aktuell bleibt unklar, wann der Playground zurückkehrt. Aber Fans haben die Zeit, die sie auf der Spielwiese verbringen konnten, offensichtlich sehr gut genutzt.

Die Spielwiese: Endlich nach Herzenslust bauen

Der Spielwiese-Modus bietet eine Respawn-Funktion und eine ganze Stunde Zeit auf der eigenen Insel. Dadurch eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten: Endlich können wir all die Pläne in die Tat umsetzen, die sonst in heftigen Gefechten untergehen.

Zum Beispiel ein Fußballstadion:

Oder dieses imposante Bauwerk.

Stayed up this morning just to play playground and me and my friend ended up building this. @FortniteGame @BuckWheat5288 #Fortnite #Playground pic.twitter.com/qa3UcWTpdZ — Leo (@DaBuIIet) June 27, 2018

Ein Fort in Fortnite

Besonders naheliegend wirkt natürlich, eine richtige Festung zu bauen. So wie die hier von Reddit-Nutzer Nick2700:

JonnyHarb baut nicht nur ein zehnstöckiges Fort, sondern auch noch die passende Talsperre dazu. Hier geht es zum kompletten Video auf Reddit.

Pyramide, Diamant & Das weiße Haus

Die abgefahrene Riesen-Pyramide soll insgesamt 40.000 Materialien gebraucht haben. Ein Bild gibt es oben im Header, das Video findet ihr hier. Wie ein riesiger Diamant in sich zusammenstürzt, könnt ihr hier sehen:

Das angeblich "berühmteste Gebäude der Welt" wurde ebenfalls bereits innerhalb von Fortnite nachgebaut:

Loot Lake, Dusty Depot & die gesamte Map

Einige fleißige Fans bringen das klassische Dusty Depot zurück, wie es vor dem Einschlag des Meteoriten ausgesehen hat:

Wieder andere versiegeln den gesamten Loot Lake.

Mit der kompletten Map will das aber nicht so richtig klappen, dazu fehlt es an Zeit und Materialien:

Perpetuum Mobile, Einkaufswagen-Parcours & andere Experimente:

Selbstverständlich lädt der Playground- aka Spielwiese-Modus auch zu allerlei anderweitigen Experimenten ein. Zum Beispiel können wir jetzt abgefahrene Strecken für Einkaufswagenrennen basteln, wie es TheSnipenieer getan hat.

Tilted Towers wird definitiv von keiner Rakete getroffen, wenn es nach Jules geht:

Richtig abgefahren: Das Perpetuum Mobile.

Vercyx hat es geschafft, Tilted Towers mit nur einem einzigen Schuss und einer Kettenreaktion komplett zu zerstören. Das Video dazu findet ihr hier auf Reddit.

Welches Bauwerk (oder welche Zerstörung) findet ihr am beeindruckendsten?