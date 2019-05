Ein bekannter Dataminer hat Hinweise auf neue Fortnite-Skins gefunden, die exklusiv für PS4-Spieler veröffentlicht werden. Konkret geht es um einen Gleiter und Kondensstreifen.

Wann die beiden Items erscheinen und ob dazu noch weitere Gegenstände, wie z.B. eine Spitzhake gehören, ist nicht klar. Zudem solltet ihr wie immer bedenken, dass es keine offizielle Ankündigung ist. Vielleicht sind es auch nur alte Dateien von einst geplanten Inhalten.

Bei dem Gleiter handelt es sich um "Coaxial Blue", einen kleinen Helikopter. Die Streifen beim Sprung aus dem Bus fallen ebenfalls PlayStation-typisch blau aus.

PS Plus-User haben auf der PlayStation 4 schon mehrfach exklusive Skins erhalten. Unwahrscheinlich wären die Extras daher nicht. Außerdem beinhaltete das letzte "Kohlefaser"-Paket einen Charakter-Skin und einen Rucksack. Gut möglich, dass die nun gefundenen Items zu diesem Set gehören.

Heres the playstation contrail that i was talking about earlier: pic.twitter.com/7yaQNc4dkX

missed a PS4 exclusive glider cause it was named like the original coaxial copter oof pic.twitter.com/FYvH2pwgyG