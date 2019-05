PS Plus - Diese exklusiven Angebote bekommt ihr gerade kostenlos [Anzeige]

PS-Plus-Mitglieder bekommen im PlayStation Store gerade exklusive Gratis-Pakete zu vielen beliebten Multiplayerspielen wie Fortnite, Apex Legends, Dauntless oder Path of Exile. Wir stellen euch hier ein paar der interessantesten In-game-Geschenke vor.

Fortnite: Kohlefaserpaket

Für den Battle-Royale-Shooter Fortnite gibt es das exklusive Kohlefaserpaket gratis. Es besteht aus dem Kohlefaserkommando-Outfit sowie dem Kohlefasertank, mit dem ihr den Rücken eurer Spielfigur verschönern könnt. Beide In-game-Gegenstände sind rein kosmetisch und nur im kostenlosen Battle-Royale- sowie im Kreativmodus verfügbar.

Kohlefaserpaket für Fortnite gratis bei PS Plus

Apex Legends: PlayStation-Plus-Spielpack

Gleich sechs In-game-Objekte bekommt ihr mit dem PlayStation-Plus-Spielpack für Apex Legends geschenkt. Darunter befinden sich zwei Charakterskins sowie zwei Abzeichen für Lifeline und Mirage. Außerdem gibt es noch Waffenskins für die automatische Shotgun EVA-8 und für die SMG R-99. Auch hierbei handelt es sich um rein kosmetische Gegenstände.

PlayStation-Plus-Spielpack für Apex Legends gratis

Dauntless: Model P Waffenpack

Für das Action-RPG Dauntless gibt es ein ganzes Set aus Model-P-Waffenabdeckungen aus Ostianstahl umsonst. Das Paket wurde erst Anfang dieser Woche veröffentlicht und ist nur für PS-Plus-Mitglieder erhältlich. Hier die komplette Liste der insgesamt sechs In-game-Gegenstände:

Ostian-Klingen

Ostian-Repeaters

Ostian-Falchion

Ostian-Kriegsaxt

Ostian-Kriegshammer

Ostian-Kriegsspieß

Model P Waffenpack für Dauntless gratis bei PS Plus

Path of Exile: PlayStation Plus Bundle One

Für Path of Exile gibt es zwar nur zwei Gratis-Gegenstände, die sind dafür umso hübscher. Bei dem einen handelt sich es sich um ein Haustier namens Feuerfrosch, bei dem es sich um genau das handelt, was der Name vermuten lässt: Einen Frosch, der in Flammen steht. Das andere ist die ebenfalls brennende Helmskin namens Infernal Skull, die einzeln im Shop immerhin 220 Punkte kosten würde.

PlayStation Plus Bundle One für Path of Exile gratis

Warface: Yakuza-Paket

Im Yakuza-Bundle für den Onlineshooter Warface gibt es nicht nur Kosmetisches, sondern auch einen handfesten Vorteil in Form des Mega-VIP-Boosters, der euch für fünf Tage unter anderem 180% mehr EP und 165% mehr Warface-Dollar-Einnahmen bringt. Zudem ist in dem Bundle das namensgebende Yakuza-Katana enthalten.

Yakuza-Paket für Warface gratis bei PS Plus

Zur Übersicht über alle exklusiven Gratis-Pakete für PS-Plus-User kommt ihr durch folgenden Link:

Exklusive Gratis-Pakete bei PS Plus

PS-Plus-Mitglied werden

Falls ihr noch kein PS-Plus-Mitglied seid, könnt ihr das hier ändern. PS Plus bietet abgesehen von exklusiven und kostenlosen In-game-Gegenständen sowie der Möglichkeit, eure Spiele im Online-Multiplayer zu nutzen, noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile:

1. Kostenlose Spiele

Jeden Monat gibt es zwei Gratisspiele für PS4, im Mai beispielsweise What Remains of Edith Finch und Overcooked. Im Laufe eines Jahres könnt ihr also mit zwei Dutzend Spielen für eure PS4 rechnen. Schon allein dafür kann sich die Mitgliedschaft lohnen.

2. Exklusive Rabatte

Für PS-Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Sonderangebote und Rabattaktionen, bei denen es in der Vergangenheit große Titel bis zu 75% günstiger gab.

3. Exklusive Free Trials

Hin und wieder können PS-Plus-Mitglieder auch Spiele für begrenzte Zeit kostenlos ausprobieren. Erst kürzlich haben wir beispielsweise über eine kostenlose Testphase für Monster Hunter World berichtet.

4. Designs und Avatare für den PSN-Account

Wer seinen eigenen Account aufhübschen möchte, profitiert ebenfalls von der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, denn hier gibt es viele exklusive Designs und Avatare kostenlos, aktuell zum Beispiel zu Street Fighter V, Grim Fandango oder Bloodborne.

Die Mitgliedschaft kostet 7,99€ für einen Monat bzw. 59,99€ für ein Jahresabo. Hier könnt ihr Mitglied werden:

PS-Plus-Mitglied werden