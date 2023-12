Fortnites Live-Event heute im Ticker - Uhrzeit und alle Infos zu 'Der große Knall'

Mit einem großen Knall erneuert sich Fortnite.

Nachdem wir mit dem OG-Event die allerersten Seasons von Fortnite nochmal erleben konnten, wird sich einiges im Spiel ändern. Bevor es aber soweit ist, steht mit dem Big Bang-Event "Der große Knall" an, der einen Neustart einläutet.

Hier fassen wir alle wichtigen Informationen zum heutigen Fortnite-Event zusammen. Außerdem begleiten wir das Event live mit einem Ticker.

'Der große Knall': Das Event im Live-Ticker

08:00 Uhr An dieser Stelle werden wir heute Abend, kurz bevor das Big Bang-Event startet, mit dem Live-Ticker loslegen und euch über alle Geschehnisse informieren. Schaut also abends wieder rein!

Das Fortnite-Live-Event in der Übersicht

"Der große Knall" zählt zu einen der größten Live-Events, die es in Fortnite bislang gab. Mit ihm endet Chapter 4 und startet Chapter 5, was dieses Mal besonders spannend sein wird. Laut der offiziellen Ankündigung stellt das Event nämlich einen "Neuanfang" für Fortnite dar.

Wann läuft das Event? Es findet ausschließlich am 2. Dezember 2023 statt.

Es findet ausschließlich am 2. Dezember 2023 statt. Um wie viel Uhr geht es los? Um 20:00 Uhr deutscher Zeit startet das Event offiziell.

Um 20:00 Uhr deutscher Zeit startet das Event offiziell. Kann ich als Gruppe spielen? Wir können mit bis zu vier Spieler*innen in einer Gruppe teilnehmen.

30 Minuten vor Start können wir uns über den Battle Royale-Modus im Entdecken-Bildschirm bereits für das Spektakel zusammenfinden. Um Warteschlangen zu vermeiden, bietet es sich außerdem an, sich frühzeitig einzuloggen.

Wartungsarbeiten vor und nach dem Fortnite-Event

Bevor die große Show beginnt, werden am 2. Dezember um 18 Uhr die Fortnite-Erlebnisse deaktiviert. Die Creators-Erlebnisse sind davon nicht betroffen. Die Server dafür werden erst abgeschaltet, wenn die Wartungsarbeiten für Update V28.00 starten, also nach dem Event am 3. Dezember um 5:30 Uhr.

Das erwartet uns beim 'Der große Knall'-Event

Den genauen Ablauf des Events kennen wir nicht, aber wir dürfen uns sicherlich auf etwas großes einstellen.

Epic Games hat außerdem bereits verraten, dass der Rapper Eminem eine Rolle spielen wird. Allerdings soll es sich dabei um kein Konzert handeln. Mit 'Rap Boy', 'Slim Shady' und 'Marshall Never More' stehen aber bereits seit dem 30. November passende Outfits bereits. Besitzen wir letzteres, schalten wir während des Events sogar noch den dazugehörigen Stil 'Marshall Magma' frei.

Was nach dem großen Knall bleibt

Offiziell startet die Downtime nach dem Event am 3. Dezember um 5:30 Uhr. Es ist aber gut möglich, dass die Server nach dem eigentlichen Event und damit schon früher offline gehen. Wie lange die Wartungsarbeiten dann andauern werden, hat Epic Games nicht verraten, aber wir sollten uns auf ein paar Stunden einstellen. Wir halten euch diesbezüglich auf GamePro.de ebenfalls auf dem Laufenden.

Neue Modi: Sobald die Server wieder hochgefahren wurden, werden wir uns wohl auf neue Spielmodi freuen dürfen. Leaks haben bereits angedeutet, dass wir uns auf einen Rocket League-Rennmodus freuen dürfen. Außerdem soll es einen Rhythmus-Modus im Stil von Rockband oder Guitar Hero sowie einen Lego-Modus geben – Wollt ihr mehr dazu wissen, schaut in die oben verlinkten Artikel rein.

Mit dem großen "Neustart" dürfte das aber sicherlich noch nicht alles sein, was uns in den kommenden Monaten erwartet.