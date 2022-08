Fortnite und Dragon Ball: Hier findet ihr Kamehameha und Nimbuswolke

In Fortnite ist die Hölle los: Das gigantische Dragon Ball-Crossover ist seit gestern gestartet. Das heißt unter anderem, dass ihr auch in den normalen Battle Royale-Runden auf der Nimbuswolke fliegen und Kamehamehas verschießen könnt. Wo ihr die Items findet und wie das Ganze funktioniert, erklären wir euch in diesem kleinen GamePro-Guide.

Dragon Ball in Fortnite: Kamehameha und Nimbuswolke (Jindujun) finden

Worum geht's? Seit gestern findet in Fortnite ein großes Crossover-Event statt, das ganz im Zeichen von Dragon Ball steht. Das heißt, ihr könnt jetzt als Vegeta, Son Goku und Co. durch das Battle Royale toben, Shenlong als Gleiter ergattern, auf einer eigenen Dragon Ball-Insel herumstreunern und vor allem auch das mächtige Kamehameha einsetzen und auf der Nimbuswolke Jindujun durch die Gegend fliegen.

Seht euch hier den Gameplay-Trailer zum Dragon Ball-Crossover in Fortnite an:

So funktioniert's: Der Einfachheit halber sind Nimbuswolke und Kamehameha in Fortnite mythische Gegenstände. Wenn ihr sie habt, könnt ihr sie einfach jederzeit einsetzen. Allerdings müsst ihr euch nach einem Einsatz mit einem Cooldown-Timer zufrieden geben und dürft die mächtige Kamehameha nur dreimal einsetzen. Ihr könnt sie aber mehrmals hintereinander einsammeln.

Wo finde ich das Kamehameha und die Nimbuwolke?

Drei Möglichkeiten stehen euch zur Verfügung, an die begehrten neuen Items zu kommen. Ihr könnt sie an einer ganzen Reihe an Orten auf der erneut leicht veränderten Battle Royale-Map finden. Am besten haltet ihr einfach Ausschau nach den vom Himmel fallenden Kapseln, aber es gibt noch mehr Optionen:

Bei Bulma am Kame House: Segelt zur neuen kleinen Insel am östlichsten Rand der Karte. Dort findet ihr das Original-Kame-Haus und davor Bulma. Der Automat hier funktioniert nicht, aber dafür könnt ihr bei Bulma die beiden Items Kamehameha und Jindujun einfach kaufen. Sie kosten jeweils 250 Goldbarren.

Segelt zur neuen kleinen Insel am östlichsten Rand der Karte. Dort findet ihr das Original-Kame-Haus und davor Bulma. Der Automat hier funktioniert nicht, aber dafür könnt ihr bei Bulma die beiden Items Kamehameha und Jindujun einfach kaufen. Sie kosten jeweils 250 Goldbarren. In Dragon Ball-Verkaufsautomaten: Ihr könnt an drei Stellen auf der Map auch Automaten finden, bei denen ihr die Nimbuswolke und die Kamehameha-Attacke kaufen könnt. Die drei Automaten stehen in der Rave Cave, ein Stückchen westlich der Coney Crossroads und nördlich von Rocky Reels. Auch hier kosten Nimbuswolke und Kamehameha je 250 Goldbarren.

Ihr könnt an drei Stellen auf der Map auch Automaten finden, bei denen ihr die Nimbuswolke und die Kamehameha-Attacke kaufen könnt. Die drei Automaten stehen in der Rave Cave, ein Stückchen westlich der Coney Crossroads und nördlich von Rocky Reels. Auch hier kosten Nimbuswolke und Kamehameha je 250 Goldbarren. Kapseln: Am besten, einfachsten und günstigsten bekommt ihr die Nimbuswolke und das Kamehameha durch die Capsule Corp.-Kapseln. Die sind weithin gut sichtbar und droppen häufig überall auf der Map. Das funktioniert wie bei den Supply Drops und geschieht öfter, je kleiner der Kreis wird.

Hier haben wir für euch alle Orte nochmal auf einer Karte rot markiert:



Alle Infos zum riesigen Crossover der Franchise-Giganten Fortnite und Dragon Ball findet ihr in dieser GamePro-News. Das Ganze läuft noch eine ganze Weile und es gibt jede Menge Herausforderungen, Items, Emotes, Gleiter und vieles mehr. Ihr könnt sogar eine eigene Dragon Ball-Insel erkunden und innerhalb von Fortnite Episoden der Anime-Serie anschauen.

Habt ihr die neuen Items schon ausprobiert? Wie findet ihr Kamehameha und Jindujun in Fortnite umgesetzt?