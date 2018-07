Dass Fortnite: Battle Royale ein Erfolg sondergleichen ist, dürfte mittlerweile jeder wissen. Der Free to Play-Shooter lohnt sich für Epic Games nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern hat auch den Durchbruch zum popkulturellem Phänomen längst geschafft. Das wurde auch gestern wieder deutlich, als der französische Superstar Antoine Griezmann nach seinem Tor gegen Kroatien im WM-Finale auf eine ganz besondere Art und Weise jubelte.

Als er seinen Elfmeter gegen Torwart Danijel Subašic versenkte, riss Griezmann nicht einfach nur die Faust gen Himmel, sondern rannte in die Fankurve und feierte seinen wichtigen Treffer mit dem Take the L-Emote aus Fortnite.

Wer sich Fortnite auskennt, weiß natürlich, dass der Take the L-Tanz nicht gerade zu den sportlichsten Jubeln gehört, die man aufführen kann. Im Grunde macht sich Griezmann hier lustig über seinen Gegner. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass er zum Fortnite-Emote greift, um sich zu feiern. Schon im Achtelfinale gegen Argentinien führte er seinen Tanz auf.

This dude Griezmann really hit a fortnite dance in a big World Cup game pic.twitter.com/1wFp1fBcvx — SA (@SaeedDiCaprio) June 30, 2018

Fortnite scheint aber nicht nur bei Griezmann Anklang zu finden, denn auch sein Kollege Samuel Umtiti hatte mit dem "Boneless"-Emote gefeiert, als er mit einem Kopfballtor für die Finalteilnahme von Frankreich sorgte.

Auch die Engländer scheinen dem Hype zu unterliegen, so betonte Stürmer Harry Kane, dass er gern ein paar Runden Fortnite spielt, um nicht an den Leistungsdruck zu denken, der in wichtigen Spielen auf ihm lastet. (via GamesRadar)

Mit welchen Fortnite-Emote würde ihr eure persönlichen Erfolge feiern?