Fortnite bei TGA - Große Enthüllung geplant, aber nicht Season 7

Fortnite-Entwickler Epic verspricht Großes für die Game Awards am Donnerstag. Eine Weltpremiere soll es geben, sowie große Enthüllungen.

Aber um Season 7 geht es dabei ausdrücklich nicht. Die startet zwar ebenfalls in Kürze, aber die Ankündigung ist etwas anderes, wie PR-Manager Nick Chester erklärt.

Was auch immer euch erwartet: Ähnlich wie bei der Ankündigung zu Fortnite für die Nintendo Switch könnte es gut sein, dass ihr direkt damit loslegen könnt.

Jedenfalls war Fortnite direkt im Anschluss an die E3 auf der Nintendo Switch verfügbar. Der Tweet von Game Awards-Producer Geoff Keighley klingt ähnlich vielversprechend: Ihr sollt euer Spiel in der Nähe behalten.

Epic Games- beziehungsweise Fortnite-Creative Director Donald Mustard wird auch persönlich bei den Game Awards zugegen sein. Was sich hinter der Ankündigung und Weltpremiere verbirgt, bleibt aber noch unklar.

I can't stress enough how much we have going on this week. Geoff isn't talking about Season 7 launch here. Tune in! https://t.co/K2gwZoizqa