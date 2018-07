In den vergangenen Wochen wurden die Challenges in Fortnite mit großer Zuverlässigkeit vor dem Release geleakt und auch diesmal sind die Dataminer fündig geworden.

Der Twitter-Account Storm - Fortnite Leaks postete die mutmaßlichen Herausforderungen für Woche 3 der fünften Season.

Auch im Free Pass gibt's was zu tun: Es gibt wieder sieben Herausforderungen, seit Season 5 teilen sie sich jedoch in kostenlose und kostenpflichtige Aufgaben auf. Die ersten drei Challenges könnt ihr auch mit dem Free Pass erreichen, für die anderen vier müsst ihr zwingend den Battle Pass kaufen.

Die 5.000 XP als Belohnung für Woche 3 erhaltet ihr, wenn ihr vier der sieben Herausforderungen meistert - ihr benötigt für den großen Erfahrungs-Boost also auf jeden Fall den Battle Pass.

Stimmt der Leak, könnt ihr euch ab Donnerstag, 26. Juli, auf diese Herausforderungen einstellen. Darin wird jedoch nicht deutlich, welche Aufgaben zum Free Pass und welche zum Battle Pass gehören.

#Fortnite thanks to @ToxicWave3 and me for finding all week 3 challenges!

Enjoy! pic.twitter.com/O5oxPyy08Y