Fortnite Kapitel 6: Die beste Neuerung seit Jahren wird mit der neuen Saison noch besser

Fortnite Kapitel 6 Saison 1 startet besonders spannend: Dieses Mal setzt das beliebte Game voll auf ein Japan-Thema und neue Gameplay-Features. Darunter sind nagelneue Ninja-Moves, bei denen ihr jetzt auch an Wänden hochrennt und euch von Mauer zu Mauer abstoßt.

Kämpft euch im nunmehr 6. Kapitel von Fortnite durch eine mystische, von Japan inspirierte Insel, entdeckt die mächtige Typhoon-Klinge und jagt mit den mystischen Kräften der Dämonenmasken eure Gegner.

Einen Eindruck davon gewinnt ihr in diesem Trailer.

Höher, schneller, weiter - das sind die neuen Movement-Features

Fortnite hat einen weiten Weg hinter sich. Wo man früher lediglich rennen und sich ducken konnte, gibt’s mittlerweile auch die Möglichkeit, über den Boden zu rutschen oder über niedrige Hindernisse zu hechten. Doch damit nicht genug, Kapitel 6 bringt gleich einen ganzen Schwung neuer von Ninjas inspirierten Moves ins Spiel!

Hechtsprung: Wenn ihr beim Sprinten springt und euch nah an einer Kante befindet, führt ihr einen Hechtsprung aus! So springt ihr höher und weiter, sodass ihr an Orte gelangen könnt, die euch sonst normalerweise nicht (ohne Bauen) zugänglich wären.

Rolllandung: Immer, wenn ihr kurz vor dem Aufschlag am Boden die Springen-Taste gedrückt haltet oder sie kurz drückt, macht ihr eine coole Rolle zur Landung. Das sieht toll aus und regeneriert obendrein etwas Ausdauer!

Dank der neuen Movement-Optionen wird Fortnite noch viel flotter!

Wandtritt: Wenn ihr gegen eine vertikale Oberfläche neben euch springt, kommt es zum Wandtritt! Ihr stoßt euch also ab und könnt so theoretisch zu einer anderen Wand springen und von dort aus ebenfalls via Wandtritt erneut abspringen. Erklimmt so unerreichbare Höhen und verwirrt eure Gegner!

Wandrennen: Springt ihr allerdings auf eine vertikale Oberfläche direkt vor euch, so führt ihr eine Wandrennen-Aktion aus! Eure Spielfigur rennt also direkt die Wand hoch und wenn man sich am Vorsprung hochziehen kann, dann passiert das automatisch. Alternativ könnt ihr auch vom Wandrennen aus einen Wandtritt durchführen.

All diese neuen Bewegungsoptionen machen Fortnite endgültig zu einem flotten und rasanten Action-Titel, der sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken braucht.

Das ist die neue Map - So sieht Japan in Fortnite aus

Wie bei Fortnite üblich, kommt zum Start eines neuen Kapitels eine komplett neue Map mit frischen Orten zum Erkunden. Die Map ist dieses Mal - getreu des Themas - voller Plätze, die an die Kultur und Mythologie Japans erinnern.

Die neue Map steckt voller Orte, die an Japan erinnern.

Freut euch also auf malerische Kirschbäume im “Nightshift Forest”, auf urbane Settings in “Seaport City” sowie die verborgene Bergfestung "Demon's Dojo".

Besucht die Kröte! Besonders cool sind hier Orte, die klar einen Hang zum Übernatürlichen haben. Da sticht vor allem ein Ort hervor, an dem ihr die Großschildkröte findet. Dieses mächtige Reptil ist auf der Suche nach seinem Partner und wer weiß, was die Entwickler zu dieser Story noch in petto haben?

Stellt euch dem Endboss: Dazu kommen noch mächtige KI-Feinde, darunter der mächtige Dämonenkrieger Shogun X. Wenn ihr ihn erledigt, erhaltet ihr das begehrte Wanderer-Medaillon. Damit werdet ihr zum ultimativen Ninja, der unendlich Ausdauer erhält und beim Sprinten unsichtbar wird.

Eine andere starke Feindin ist Nachtrose, die euch aus einer anderen Dimension heraus heimsucht. Wenn ihr sie trotz aller Hinterlist besiegt, erhaltet ihr ein Medaillon, das dafür sorgt, dass sich eure Waffen automatisch nachladen.

Und wie es sich für das Japan-Thema gehört, dürfen auch wirklich große Kreaturen nicht fehlen. Nehmt euch also vor dem ultimativen Kaiju-Monster Godzilla in Acht, das später im Laufe der Saison die Insel betreten wird!

Mächtige Wummen, Schwerter und Magie!

Im neuen Kapitel gibt’s eine Menge neuer Waffen, die es zu meistern gilt.

Besser Treffen dank Hitscan: Alle regulären Schusswaffen in Kapitel 6 nutzen übrigens ein Hitscan-Treffermodell. Ihr müsst also nicht umständlich vorhalten und die Projektilflugbahn abschätzen, sondern könnt vielmehr einfach losballern, sobald sich ein Feind blicken lässt!

Wer gern ballert und Hitscan-Waffen mag, wird sich über das neue Arsenal sicher freuen.

Bringt ein Schwert zur Schießerei! Passend zum Thema gibt’s obendrein die Nahkampfwaffe namens “Taifunklinge”. Während ihr sie ausgerüstet habt, sprintet ihr schneller und verbraucht dabei auch weniger Ausdauer. Ideal, um also entweder schnell abzuhauen oder flott in den Nahkampf zu kommen.

Da ihr mit dem neuen Schwert sehr schnell seid, kommt ihr auch flott in den Nahkampf.

Das sind die neuen Masken: Wenn ihr lieber Gegner mit Magie zerlegt, dann sind die neuen Dämonenmasken euer Ding. Wenn ihr niedere Dämonen auf der Insel besiegt, könnt ihr deren Masken an euch nehmen. Die Feuer-Maske beschert euch hier starke Fernkampfattacken, während die Maske der Leere Teleportation ermöglicht.

Nutzt die Macht der Geister: Magie ist überall auf der neuen Map und daher trefft ihr beizeiten auf putzige Naturgeister. Die könnt ihr werfen, um beispielsweise Gegner (oder euch) in die Luft zu schleudern oder heilende Quellen zu erzeugen. Ihr könnt die Geister auch zu speziellen Schreinen bringen und so weitere Boni erhalten.

Die niedlichen Geister verleihen euch überraschende und nützliche Zusatzkräfte.

Das ist der Battle Pass für Fortnite Kapitel 6

Zu all diesen Goodies kommt noch ein brandneuer Battle Pass. Darin bekommt ihr wieder zahlreiche einzigartiger Skins, die ihr freispielen könnt. Den Anfang macht hier die coole Ninja-Katze, mit der ihr die neuen Moves besonders cool heraushauen könnt.

Wie immer gibt’s im neuen Battle Pass eine Reihe cooler Skins, darunter eine Ninja-Katze!

Später kommen noch Outfits dazu, die euch zu Ninjas, Dämonen, dem Disney-Helden Baymax und sogar Godzilla machen!

Worauf wartet ihr also noch? Holt euch hier Fortnite kostenlos und macht die neue Map in Kapitel 6 - Saison 1 unsicher!