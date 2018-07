Fortnite - Schlürfsaft wegen Problemen entfernt, Bugfix kommt bald

Das ging nach hinten los: Mit dem kürzlich veröffentlichten Update 5.10 für Fortnite wollte Epic den unbeliebten Schlürfsaft stärker machen. Der Heiltrank wurde jedoch übermächtig - und musste nun aus dem Spiel entfernt werden.

So funktionierte der Schlürfsaft bislang: Das Item regenerierte nach Aktivierung pro Sekunde einen Lebens- und Schildpunkt. Und das 25 Sekunden lang. Es dauerte daher eine ganze Weile, bis der Schlürfsaft seine volle Wirkung zeigte.

Das ist der neue Schlürfsaft in v5.1: Nach dem Update heilt uns der Schlürfsaft um 2 Punkte pro Sekunden, wobei zuerst die Gesundheit gefüllt wird. Der Rest geht auf den Schutzschild über. Der neue Schlürfsaft heilt somit bis zu 75 Punkte, also deutlich mehr und vor allem schneller.

Doch es gab ein großes Problem.

Der neue Heiltrank hatte einen Bug. Spieler haben entdeckt, dass der Heilungs-Buff auch dann aktiv ist, wenn sie die Animation abbrechen.

Fast unsterblich: Dadurch war es möglich, ständig kurz am Schlürfsaft zu nuckeln, vom vollen Heileffekt zu profitieren und nebenbei weiter zu ballern. Anschließend ließ sich das Ganze beliebig oft wiederholen. Die Spieler waren damit fast unverwundbar.

Due to an issue discovered with Slurp Juice, we've temporarily disabled it as we investigate the cause and work towards a fix.