Fortnite führte in Season 4 die Spielwiese ein und machte damit viele Fans glücklich. Der Kreativ-Modus bot nämlich die Chance, ohne den Wettkampfdruck eines Battle Royal-Matches nach Lust und Laune zu Bauen, die Map zu erkunden und dabei auch unendlich oft zu respawnen.

Zum Release der Season 5 schaltete Entwickler Epic Games den Modus ab, um weiter an ihm zu feilen. Jetzt ist es endlich soweit und die verbesserte Spielwiese 2.0 feiert ihr Debüt, allerdings wieder nur für begrenzte Zeit, die die Entwickler nicht näher eingrenzen.

Wann kommt der neue Modus? Heute, am 25. Juli, geht die überarbeitete Spielwiese an den Start. Um wie viel Uhr der neue Modus genau kommt, verrät Epic nicht. Vermutlich aber innerhalb der ersten Tageshälfte.

Playground mode returns on July 25th!



Set up squad battles with new team select options, skirt around in an ATK and gear up with lots more loot.



Look out for the full list of changes in the 5.10 patch notes. pic.twitter.com/7bK1Wgg98U