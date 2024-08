Fortnite enthüllt angepasste Map von Chapter 5 Season 4 - Diese Gebiete werden ersetzt

Diese Woche noch, genauer gesagt am 16. August, startet die neue Season in Fortnite. Im Battle Royale-Modus dreht sich Kapitel 5 Staffel 4 vor allem um das Marvel-Universum. Es wird aber nicht nur wieder massig neue Skins geben, auch die Map macht eine Wandlung durch. Epic Games hat nun sogar schon grob verraten, wie sich die BR-Karte ändern wird.

Fortnite-Map: Änderungen für Season 4 bereits angekündigt

Statt durch irgendwelche Leaks kennen wir die Änderungen der Map bereits von Epic Games selbst. In einen Pist auf X/Twitter postete der Fortnite-Konzern ein Bild der Battle Royale-Karte. Darauf zu sehen ist viel grüner Nebel, der ein paar Regionen einhüllt:

Mit dieser Map hat Epic schon bestätigt, welche Bereiche ersetzt werden.

Zusammen mit dem Post-Kommentar "Jeder Ort hat eine Geschichte und diese Geschichten bleiben unentdeckt... zumindest vorerst." können wir also schon sagen, dass die folgenden verdeckten Bereiche ersetzt werden:

Rebel's Roost

Lavish Lair

Classy Courts

Pleasant Piazza

Was kommt stattdessen? Im Norden wird Gerüchten nach ein Doctor Doom-POI befinden, wohingegen wir im Süden dann vermutlich das Gefängnis The Raft aus dem Marvel-Universum vorfinden werden.

Offiziell hingegen ist jetzt schon "Latveria":

Was ist mit dem Wasteland weiter südlich? Da das Bild unten kurz vor dem Wasteland aufhört, ist es noch nicht ersichtlich, welche Teile dieses Bioms betroffen sind. Geht aber davon aus, dass es voraussichtlich Sandy Steppes und Brutal Beachhead erwischt.

Mehr zur Fortnite Chapter 5 Season 4 wie etwa die Uhrzeit der Downtime und Inhalte findet ihr hier:

Neue Marvel-Skins wurden ebenfalls schon angekündigt

Passend zur neuen Season dürfen natürlich die passenden Marvel-Skins nicht fehlen. Acht Stück wurden während des Disney-Livestreams D23 vorgestellt – samt Trailer:

1:31 Fortnite und Disney stellen für Season 4 acht neue Marvel-Battle Pass-Skins vor

Zusammengefasst erwarten euch im neuen Battle Pass damit die folgenden Marvel-Skins:

Gwenpool (Tier 1-Skin)

War Machine

Peelverine

Emma Frost

Captain Jonesy

Mysterio

Shuri als Black Panther

Doctor Doom (Event-Skin im Laufe der Season)

Die Marvel-Skins dürften, so wie weitere, die während der D23-Show bestätigt wurden, nur der Anfang sein. Disney und Epic Games arbeiten mehr denn je eng zusammen. In ferner Zukunft soll aus der Kooperation auch ein neues "Spiel- und Unterhaltungsuniversum" daraus entstehen. Mehr dazu lest ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Zurück zur Map: Was für Anpassungen erwartet ihr mit Chapter 5 Season 4? Wundert ihr euch vielleicht auch, warum der Olymp unangetastet bleibt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.