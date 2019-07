Endet Fortnite Season 9 mit einem Monster vs. Roboter-Duell?

Der kostenlose Battle Royale-Shooter Fortnite nutzt schon länger die eigenen Seasons, um hier und da die ansonsten gleiche Map des Spiels zu verändern. Dabei entstehen immer wieder nette Geschichten und Events. Aktuell beschäftigt viele Spieler ein großes Monster und ein vielleicht noch größerer Roboter.

Was ist passiert? Hinter einer dicken Eisschicht in der Region Polar Peak konnte in den vergangenen Wochen ein großes Auge gefunden werden. Das zugehörige Wesen wurde Cattus genannt, aber war nicht zu sehen. Mittlerweile ist es allerdings verschwunden und hat gleich ein Stück des Gebietes mit sich gerissen.

Das Polar Peak-Monster ist aber immer noch da. Mit etwas Glück seht ihr es vom Rand der Karte durch das Meer schwimmen. Form und Größe sind weiterhin nicht erkennbar, aber es hat offenbar noch Reste des ehemaligen Polar Peak auf seinem Rücken, die nun wie eine Art Hai-Flosse aus dem Wasser ragen.

Lange Zeit vermuteten die Fans ein Crossover zum Kinostart mit Godzilla 2: King of Monsters. Diese Idee basierte unter anderem auf einem ähnlichen Event zu John Wick 3. Doch Godzilla hat mittlerweile im Kino gewütet, ohne dass ein entsprechenden Fortnite-Event stattfand.

Nun haben Dataminer noch etwas anderes entdeckt. Im Code des Spiels finden sich offenbar Hinweise auf einen riesigen Roboter. Allem voran ein großer Fuß, der ähnlich gigantische Ausmaße hat, wie die Fußabdrücke, die das Cattus-Monster hinterlassen hat.

“Accessible inside a Robot Factory”. Located at Pleasure Plant.



So they are building an Army of robots? Or just one big Robot which can defeat the cattus.

I guess we will see Pleasure Plant evolve into a kind of Robot Factory in the next few days. pic.twitter.com/3uiuom95D2