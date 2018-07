Update: Die Server-Wartung ist beendet und wir können uns ab sofort ganz normal bei Fortnite anmelden.

Auch die Patchnotes zu Season 5 sind endlich da. Uns erwarten große Gameplay-Neuerungen, unter anderem ein neues Fahrzeug, betretbare Dimensions-Risse und neue Orte auf der Map.

Beweist euren Mut und durchquert den Riss. Da steht euch laut Epic Games ein ziemlicher Höllenritt bevor. Was das genau bedeutet, erfahren wir in den nächsten Stunden.

Neue Orte tauchen auf der Map des Battle Royale-Shooters auf.

Im Modus Rettet die Welt warten neue Hordenherausforderungen, Wildwesthelden, Steinschlosswaffen und mehr auf euch.

Die ausführlichen Patchnotes mit allen Neuerungen in Fortnite findet ihr auf der offiziellen Website von Epic Games.

Originalmeldung:

Die Wartezeit ist endlich vorbei. Die vierte Season von Fortnite ist ab heute offiziell vorbei.

Heute geht die Season 5 in Fortnite an den Start. Bevor es losgeht, nimmt Epic Games aber die Server ab 10 Uhr offline, um den großen Patch aufzuspielen. Die Downtime betrifft alle Plattformen, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Mobile.

Big patch coming, get that auto-update ready!



Downtime for Season 5 will begin tomorrow, July 12 at 4 AM ET (0800 GMT). Patch Notes will be available once downtime begins. Prepare to explore and discover what mysteries await.



More Info: https://t.co/kdJjtcOj6d